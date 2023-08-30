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У Раді зарєстрували перший законопроєкт, який прирівнює корупцію до держзради

Альона Мазуренко Середа, 30 серпня 2023, 12:08
У Раді зарєстрували перший законопроєкт, який прирівнює корупцію до держзради

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо прирівняння корупції до держзради на воєнний час. Його автори – нардеп Дмитро Разумков та його об'єднання в Раді, хоча кілька днів тому президент Володимир Зеленський заявив, що подасть в парламент всій законопроєкт про корупцію-держзраду.

Джерело: нардеп Дмитро Разумков у Facebook, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Дослівно Разумков: "Команда "Розумної політики" зареєструвала законопроект №9659, яким ми доповнюємо Кримінальний кодекс статтею 111-3 і прирівнюємо покарання за корупцію до покарання за державну зраду на час воєнного стану. Корупціонерам світитиме 15 років за ґратами або довічне з конфіскацією майна".

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Деталі: Разумков заявив, що справами будуть займатися НАБУ, САП і Вищий антикорупційний суд, а не СБУ.

За його словами, через СБУ чинна влада зможе тиснути на своїх політичних опонентів і прикривати власні корупційні справи.

Нардеп заявив, що у законопроєкті пердбачено, що до відповідальності можна буде притягнути кожного топ-посадовця і чиновника середньої ланки. Зокрема, нардепа, прем’єра, урядовця, Офіс президента і самого президента.

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Кілька днів тому президент Володимир Зеленський заявив, що хоче подати до парламенту законопроєкт щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час.

Водночас, Разумков та його об'єднання у ВР випередило президента. 

Железняк зазначив, що законопроєкт від Разумкова щодо цього питання є першим зарєстрованим у Раді, тому за регламентом президентський буде розглядатися альтернативний і тільки протягом 14-ти днів після закону від нардепів.

Також, за словами Железняка, у законопроєкті Разумкова залишили заставу як альтернативу.

За словами Разумкова, заставу залишили, тому що її відсутність може стати "лазівкою для корупціонерів, як розвалити справу у нас (є рішення КСУ) та у ЄСПЛ".

Нагадаємо: 

  • 27 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що має намір подати законопроєкт щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час.

Теми: Верховна РадакорупціядержзрадаВоєнний стан
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