Росіяни закрили партійні штаби в Новій Каховці через страх перед місцевими – Спротив
Після підриву штабу партії "Единая Россия" в тимчасово окупованій Новій Каховці, росіяни закрили партійні штаби в місті.
Джерело: Центр національного спротиву
Пряма мова: "Після вдалого підриву штабу "Единая Россия" представниками партизанського руху "АТЕШ", у Новій Каховці не працюють офіси партійних осередків та штаби партій на псевдовиборах.
Місцеве населення саботує "виборчий процес" й в штабах працюють звезені гастролери з рф. Завданням штабів є імітація партійної діяльності та організація картинки для пропагандистів".
Що передувало: Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що 29 серпня о 21:00 представники партизанського руху "АТЕШ" підірвали передвиборчий штаб путінської партії "Единой России" в Новій Каховці.
У ході операції ліквідували трьох військовослужбовців РФ, також згоріла вся документація, яку окупанти завезли до так званих "виборів", запланованих на 8-10 серпня.
Передісторія:
- На псевдовибори на тимчасово окуповані території загарбники звозять "спостерігачів" з Росії.
- На території окупованої Херсонщини місцеві жителі намагаються уникати участі у так званих "виборах" які організували російські окупанти.
- На окупованих територіях Луганської області загарбники оголошеними так званими "виборами" хочуть збільшити і прискорити темпи мобілізації.
- Британська розвідка стверджує, що проведенням псевдовиборів на окупованих територіях України путінська "Єдина Росія" прагне закріпити там вплив Кремля.