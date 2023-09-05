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Росіяни закрили партійні штаби в Новій Каховці через страх перед місцевими – Спротив

"Українська правда"Вівторок, 5 вересня 2023, 16:42
Росіяни закрили партійні штаби в Новій Каховці через страх перед місцевими – Спротив
ФОТО Сергія НІКІТЕНКА У FACEBOOK

Після підриву штабу партії "Единая Россия" в тимчасово окупованій Новій Каховці, росіяни закрили партійні штаби в місті.

Джерело: Центр національного спротиву

Пряма мова: "Після вдалого підриву штабу "Единая Россия" представниками партизанського руху "АТЕШ",  у Новій Каховці не працюють офіси партійних осередків та штаби партій на псевдовиборах.

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Місцеве населення саботує "виборчий процес" й в штабах працюють звезені гастролери з рф. Завданням штабів є імітація партійної діяльності та організація картинки для пропагандистів".

Що передувало: Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що 29 серпня о 21:00 представники партизанського руху "АТЕШ" підірвали передвиборчий штаб путінської партії "Единой России" в Новій Каховці.

У ході операції ліквідували трьох військовослужбовців РФ, також згоріла вся документація, яку окупанти завезли до так званих "виборів", запланованих на 8-10 серпня.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • На псевдовибори на тимчасово окуповані території загарбники звозять "спостерігачів" з Росії.
  • На території окупованої Херсонщини місцеві жителі намагаються уникати участі у так званих "виборах" які організували російські окупанти.
  • На окупованих територіях Луганської області загарбники оголошеними так званими "виборами" хочуть збільшити і прискорити темпи мобілізації.
  • Британська розвідка стверджує, що проведенням псевдовиборів на окупованих територіях України путінська "Єдина Росія" прагне закріпити там вплив Кремля.

Теми: окупаціяРосіявійна
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