Росіяни закрили партійні штаби в Новій Каховці через страх перед місцевими – Спротив

Після підриву штабу партії "Единая Россия" в тимчасово окупованій Новій Каховці, росіяни закрили партійні штаби в місті.

Джерело: Центр національного спротиву

Пряма мова: "Після вдалого підриву штабу "Единая Россия" представниками партизанського руху "АТЕШ", у Новій Каховці не працюють офіси партійних осередків та штаби партій на псевдовиборах.

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Місцеве населення саботує "виборчий процес" й в штабах працюють звезені гастролери з рф. Завданням штабів є імітація партійної діяльності та організація картинки для пропагандистів".

Що передувало: Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що 29 серпня о 21:00 представники партизанського руху "АТЕШ" підірвали передвиборчий штаб путінської партії "Единой России" в Новій Каховці.

У ході операції ліквідували трьох військовослужбовців РФ, також згоріла вся документація, яку окупанти завезли до так званих "виборів", запланованих на 8-10 серпня.

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