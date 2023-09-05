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Російський пілот, який перегнав в Україну Мі-8, отримає пів мільйона доларів

Валентина РоманенкоВівторок, 5 вересня 2023, 18:22
Російський пілот, який перегнав в Україну Мі-8, отримає пів мільйона доларів
Максим Кузьмінов. фото медіацентру "Україна-Укрінформ"

Пілот переміщеного в Україну російського вертольота Мі-8 28-річний Максим Кузьмінов отримає винагороду – 500 тисяч доларів у гривневому еквіваленті. Українська розвідка заликає росіян наслідувати цей приклад.

Джерело: представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Звичайно, в національній валюті. Є офіційне законодавство, відповідний закон, підписаний президентом України в квітні 2022 року про відповідну компенсацію в разі, якщо людина переходить на бік України разом з технікою.

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Україна – демократична правова держава, ми і власні зобов’язання виконуємо і міжнародного права (дотримуємось). Тому ще раз – ті росіяни, які не хочуть ставати військовими злочинцями, будь ласка, здавайтесь, переходьте на  український бік і захищайте вже власну честь і совість, боріться проти путінського режиму".

Передісторія:

  • 23 серпня стало відомо, що нещодавно гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України.  
  • Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ. Мі-8 залишився в Україні разом із деталями до літаків-винищувачів, які він мав доставити росіянам. 
  • Кузьмінов озвучив нові подробиці спецоперації на пресконференції 5 вересня, зокрема що первинна інформація про можливість здатися з гелікоптером надійшла від співробітників поліції, потім в операцію включилося ГУР.

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Теми: розвідкаавіавійна
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