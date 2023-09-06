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Українській розвідці потрібен час, щоб підтвердити смерть Пригожина – Юсов

"Українська правда"Середа, 6 вересня 2023, 20:09
Українській розвідці потрібен час, щоб підтвердити смерть Пригожина – Юсов
ЄВГЕНІЙ ПРИГОЖИН, ФОТО: TOPCOR.RU

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що у відомстві не можуть на 100% підтвердити смерть ватажка "вагнерівців" Євгенія Пригожина.

Джерело: Юсов в інтерв’ю Укрінформ

Деталі: Юсов зазначив, що українська розвідка наразі може підтвердити загибель заступника Пригожина – Дмитра Уткіна та ще деяких пасажирів. Втім щодо Пригожина варто зачекати ще деякий час, щоб оперувати підтвердженими фактами.

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Пряма мова:  "Наразі на 100% ми можемо говорити про підтверджену загибель Уткіна і ще деяких пасажирів. Щодо Пригожина, скажімо так, наразі ще не всі питання закриті. Що стосується організаторів, давайте подумаємо, кому це ще може бути вигідно? Я думаю, що тут, в принципі, все достатньо очевидно".

Передісторія

  • 23 серпня російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що в РФ розбився літак, серед пасажирів якого був Пригожин. Всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Уткін із позивним "Вагнер".
  • В адміністрації президента США Джо Байдена натякнули, що Кремль може бути відповідальним за смерть керівника групи Вагнера Євгенія Пригожина.

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Теми: РосіявійнаПригожинавіа
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