Українській розвідці потрібен час, щоб підтвердити смерть Пригожина – Юсов

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що у відомстві не можуть на 100% підтвердити смерть ватажка "вагнерівців" Євгенія Пригожина.

Джерело: Юсов в інтерв’ю Укрінформ

Деталі: Юсов зазначив, що українська розвідка наразі може підтвердити загибель заступника Пригожина – Дмитра Уткіна та ще деяких пасажирів. Втім щодо Пригожина варто зачекати ще деякий час, щоб оперувати підтвердженими фактами.

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Пряма мова: "Наразі на 100% ми можемо говорити про підтверджену загибель Уткіна і ще деяких пасажирів. Щодо Пригожина, скажімо так, наразі ще не всі питання закриті. Що стосується організаторів, давайте подумаємо, кому це ще може бути вигідно? Я думаю, що тут, в принципі, все достатньо очевидно".

Передісторія:

23 серпня російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що в РФ розбився літак, серед пасажирів якого був Пригожин. Всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Уткін із позивним "Вагнер".

В адміністрації президента США Джо Байдена натякнули, що Кремль може бути відповідальним за смерть керівника групи Вагнера Євгенія Пригожина.