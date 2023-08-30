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Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 30 серпня 2023, 11:06
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ЄВГЕН ПРИГОЖИН, ФОТО: GETTY IMAGES

В адміністрації президента США Джо Байдена натякнули, що Кремль може бути відповідальним за смерть керівника групи Вагнера Євгенія Пригожина.

Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За її словами, "цілком очевидно, що сталося" в ситуації зі смертю Пригожина. Вона також нагадала слова президента США Джо Байдена про те, що мало що відбувається в Росії, за чим би не стояв Путін.

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Пряма мова: "Ми всі – ми всі знаємо, що Кремль має довгу історію вбивств своїх опонентів. Це історія Кремля. І якщо ми зробимо крок назад, якщо озирнемося на секунду, то все це сталося через неефективну роботу влади всередині РФ".

Що передувало: 

  • Раніше повідомлялося, що розвідувальні джерела у Великій Британії та Україні називають імовірним причетним до організації загибелі Євгенія Пригожина Андрея Авер’янова – керівника підрозділу, який влаштував отруєння сім’ї Скрипалів "Новічком" у Солсбері.
  • Минулого тижня російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що в РФ розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".
  • Британська розвідка вважає, що загибель ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу.

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Теми: СШАПригожинПутінвбивство
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