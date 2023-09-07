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Вбивство добровольця "Свободи": двох обвинувачених взяли під варту

"Українська правда"Четвер, 7 вересня 2023, 20:45
Вбивство добровольця Свободи: двох обвинувачених взяли під варту
фото поліції

У справі про вбивство добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербини, суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора і взяв під варту двох обвинувачених.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Обвинуваченим інкримінують хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї.

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14 серпня підозрювані отримали можливість вийти під заставу у розмірі 805 200 грн.

Голосіївська окружна прокуратура міста Києва подала апеляцію на це рішення.  

Київський апеляційний суд, розглянувши апеляцію, скасував рішення суду першої інстанції та обрав безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У травні 2023 року в Києві розпочався суд над трьома молодиками, внаслідок дій яких загинув військовослужбовець ДФТГ "Свобода" Олексій Щербина.

Передісторія:

  • Резонансний злочин стався 21 жовтня 2022 року у Голосіївському районі Києва.
  • Згідно з матеріалами слідства, між потерпілим віськовослужбовцем, який керував автомобілем "Хюндай", та водієм "Лексус" виник конфлікт щодо першочерговості проїзду. Під час суперечки пасажири "Лексус" побили потерпілого. Після цього водій "Лексуса" вистрелив у військового та разом з товаришами втік.
  • Потерпілий від отриманих травм помер. Правоохоронці затримали нападників по "гарячих слідах".
  • Заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко оприлюднив прізвища підозрюваних: Ігнатенко Леонід Іванович (30.05.1982), Котирло Ігор Валерійович (20.12.1998),  Вільцанюк Вячеслав Володимирович (04.06.1996) (водій).

Теми: СвободасудпрокуратураКиїв
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