Вбивство добровольця "Свободи": двох обвинувачених взяли під варту

У справі про вбивство добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербини, суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора і взяв під варту двох обвинувачених.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Обвинуваченим інкримінують хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї.

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14 серпня підозрювані отримали можливість вийти під заставу у розмірі 805 200 грн.

Голосіївська окружна прокуратура міста Києва подала апеляцію на це рішення.

Київський апеляційний суд, розглянувши апеляцію, скасував рішення суду першої інстанції та обрав безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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Що передувало: У травні 2023 року в Києві розпочався суд над трьома молодиками, внаслідок дій яких загинув військовослужбовець ДФТГ "Свобода" Олексій Щербина.

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