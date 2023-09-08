У США росіянина, пов'язаного з Кремлем, посадили на 9 років за шахрайство

У США засудили до дев’яти років ув’язнення російського бізнесмена Владислава Клюшина за участь у схемі шахрайства на фондовому ринку на суму майже 100 мільйонів доларів.

Джерело: Associated Press

Деталі: Росіянин користувався секретною інформацією про прибутки, викраденою під час злому американських комп’ютерних мереж.

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Клюшин був засуджений після двотижневого судового розгляду у федеральному суді в Бостоні за звинуваченнями у шахрайстві з електронною поштою та шахрайстві з цінними паперами.

Влада стверджує, що він особисто поклав у свою кишеню понад 33 мільйони доларів у рамках схеми, яка передбачала злам комп’ютерних систем для викрадення звітності про прибутки сотень компаній, включаючи Microsoft і Tesla. А потім використав цю інсайдерську інформацію для укладення прибуткових угод.

За словами прокурорів, спільники змогли обдурити фондовий ринок, купивши акції компанії, яка мала оприлюднити позитивні фінансові результати, і продавши акції компанії, яка мала опублікувати погані фінансові результати.

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42-річного Клюшина арештували у 2021 році у Швейцарії. Після відбуття тюремного покарання його, ймовірно, депортують до Росії.

Відомо, що раніше Клюшин керував московською інформаційною компанією, яка обслуговувала російський уряд. За словами американської прокуратури, серед клієнтів компанії були адміністрація президента Росії Володимира Путіна та Міністерство оборони.

Захисник росіянина заявив після судового засідання, що вони планують подавати апеляцію. Четверо підозрюваних співучасників шахрайської схеми залишаються на волі. Серед них — один офіцер російської військової розвідки, якого звинуватили у втручанні в президентські вибори у США 2016 році.

У судовому матеріалі йдеться, що співучасників, ймовірно, ніколи не екстрадують до США для пред'явлення звинувачень.

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