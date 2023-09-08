Вибухи замість виборів: за "бавовною" в Бердянську стоїть СБУ – джерела
П'ятниця, 8 вересня 2023, 19:06
За вибухами на території Бердянського муніципального ліцею, де ворог розташував одну з "виборчих дільниць", стоїть Служба безпеки України.
Джерело: співрозмовники УП в СБУ
Деталі: В ніч на п'ятницю на території муніципального ліцею пролунали два вибухи. Там окупанти розташували одну з "виборчих дільниць" для своїх псевдовиборів. Вони мали початися 8 вересня, але ця дільниця так і не відкрилася.
Реклама:
Пряма мова джерела: "Тепер окупанти істерично вирішують, як захиститися від нових "бавовн" у виконанні Служби безпеки України. На аудіо – один із керівників окупаційного "МВС РФ" на Запоріжжі інструктує підлеглих, як не потрапити у пастку другого вибуху".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Росія оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року незаконних "виборів" до місцевих фейкових адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України та в Автономній Республіці Крим.
- За даними речника СБУ Артема Дехтяренка, українська спецслужба встановила особи понад 3,5 тисяч колаборантів та їхніх російських "кураторів", які беруть участь в організації незаконного голосування, а також "кандидатів" на цих псевдовиборах.
- Водночас, за словами Дехтяренка, після "бавовни" на так званій "виборчій дільниці" у тимчасово окупованому місті Кам’янка-Дніпровська Запорізької області, охочих допомагати ворогу поменшало. За даними джерел УП, за вибухами у Кам’янці-Дніпровській стоїть СБУ.
- Повідомлялося, що на території окупованої Херсонщини місцеві жителі намагаються уникати участі у так званих "виборах" які організували російські окупанти.