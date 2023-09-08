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До 72 зросла кількість поранених у Кривому Розі

"Українська правда"П'ятниця, 8 вересня 2023, 19:13
До 72 зросла кількість поранених у Кривому Розі
Фото МВС

Кількість поранених через ранковий ракетний удар по адмінбудівлі поліції в Кривому Розі зросла до 72, ще 1 людина загинула.

Джерело: керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, Патрульна поліція України

Пряма мова: "Внаслідок влучання в адмінбудівлю загинула одна людина, молодий хлопець, 72 людини – це вже остаточні дані – дістали поранення. 35 осіб знаходяться в лікарні, з них три важкі. Основний діагноз – множинні осколочні поранення та термічні опіки. Всім надана необхідна медична допомога".

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Деталі: За даними Вілкула, постраждало житло понад 5 тисяч криворіжців – 80 пошкоджених будинків, з яких 23 – приватний сектор, інші – багатоповерхівки.

Для допомоги постраждалим у місті діє штаб біля школи мистецтв за адресою вул. Церковна, 2.

Патрульна поліція опублікувала відео перших хвилин після ранкового удару. 

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • Вранці 8 вересня ракета зруйнувала одну із адмінбудівель поліції у Кривому Розі. В МВС повідомляли про 9 постраждалих правоохоронців. 
  • За попередніми даними Повітряних сил російські окупанти вдарили по Кривому Рогу крилатою ракетою "Іскандер".

Теми: Кривий Рігракетний удар
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