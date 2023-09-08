До 72 зросла кількість поранених у Кривому Розі
Кількість поранених через ранковий ракетний удар по адмінбудівлі поліції в Кривому Розі зросла до 72, ще 1 людина загинула.
Джерело: керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, Патрульна поліція України
Пряма мова: "Внаслідок влучання в адмінбудівлю загинула одна людина, молодий хлопець, 72 людини – це вже остаточні дані – дістали поранення. 35 осіб знаходяться в лікарні, з них три важкі. Основний діагноз – множинні осколочні поранення та термічні опіки. Всім надана необхідна медична допомога".
Деталі: За даними Вілкула, постраждало житло понад 5 тисяч криворіжців – 80 пошкоджених будинків, з яких 23 – приватний сектор, інші – багатоповерхівки.
Для допомоги постраждалим у місті діє штаб біля школи мистецтв за адресою вул. Церковна, 2.
Патрульна поліція опублікувала відео перших хвилин після ранкового удару.
Що передувало:
- Вранці 8 вересня ракета зруйнувала одну із адмінбудівель поліції у Кривому Розі. В МВС повідомляли про 9 постраждалих правоохоронців.
- За попередніми даними Повітряних сил російські окупанти вдарили по Кривому Рогу крилатою ракетою "Іскандер".