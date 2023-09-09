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МАГАТЕ спостерігає посилення військової активності навколо ЗАЕС

Ольга Глущенко Субота, 9 вересня 2023, 01:40
МАГАТЕ спостерігає посилення військової активності навколо ЗАЕС

МАГАТЕ припускає посилення військової активності в районі Запорізької атомної електростанції через численні вибухи протягом останнього тижня.

Джерело: заява гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, сайт агентства

Пряма мова Гроссі: "Експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомили, що протягом останнього тижня чули численні вибухи, що може свідчити про посилення військової активності в регіоні, яка також може становити потенційну загрозу ядерній безпеці на об'єкті".

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"Звіти, які я отримую від наших експертів, свідчать про те, що вибухи сталися на деякій відстані від Запорізької атомної електростанції. Тим не менш, я, як і раніше, глибоко стурбований можливими небезпеками, з якими стикається станція в цей час підвищеної військової напруженості в регіоні".

"Що б не сталося в зоні конфлікту, де б вона не знаходилася, від ядерної аварії постраждають всі, і я закликаю вжити всіх необхідних заходів, щоб цього не сталося".

Деталі: У звіті йдеться і про те, що окремо ЗАЕС поінформувала команду МАГАТЕ про те, що вранці 7 вересня в сусідньому місті Енергодар, де проживає багато співробітників станції з сім'ями, відбулося ще кілька ударів безпілотників. Про постраждалих не повідомлялося.

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Крім того, команда МАГАТЕ була поінформована про те, що ЗАЕС вирішила тимчасово скоротити кількість персоналу на майданчику до мінімального рівня протягом наступних кількох днів через побоювання щодо підвищеного ризику військової діяльності в цьому районі.

На станції експерти МАГАТЕ спостерігали подальшу наявність мін між огорожами по периметру, але вони не побачили жодних додаткових мін під час обходу майданчика.

Проте, зазначається, їм досі не надали доступ до дахів реакторних установок 1, 2, 5 і 6 енергоблоків. Команда МАГАТЕ також звернулася з проханням провести обхід усіх шести машинних залів, один за одним.

"Наразі цей запит не був задоволений", – ідеться в заяві.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що представники Міжнародного агентства з атомної енергії перебувають на ЗАЕС, але обмежені в доступі і отримують інформацію лише від окупантів.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський попередив Росію, що світ бачить до яких сценаріїв готуються терористи на Запорізькій АЕС і готовий реагувати.

Перед цим Збройні сили попередили, що росіяни найближчим часом можуть розпочати підготовку до провокацій на Запорізькій АЕС, на крівлях 2 енергоблоків розмістили схожі на вибухівку предмети.

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Теми: МАГАТЕЗАЕСокупаціявійна
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