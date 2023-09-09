Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 74 людей

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу збільшилася з 72 до 74 осіб.

Джерело: керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

Пряма мова: "Кількість постраждалих внаслідок вчорашнього ракетного удару збільшилася до 74 осіб, у лікарнях міста перебуває 34, троє з них у тяжкому стані. Їм надається вся необхідна допомога".

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Деталі: За його словами, для допомоги мешканцям, чиї будинки та квартири постраждали, з 08:00 до 17:00 працює штаб за адресою вул. Церковна, 2 біля пам'ятника Святого Миколая. Для ліквідації наслідків удару працюють бригади комунальних служб та управителів.

Також Вілкул повідомив, що наразі у Криворізькому районі обстрілів не було.

У Нікопольському районі ворог атакував із важкої артилерії місто Нікополь та Мирівську громаду. Обійшлося без втрат, наслідки уточнюються.

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"У Кривому Розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно", - зазначив він.

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