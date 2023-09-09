Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 74 людей

Станіслав ПогоріловСубота, 9 вересня 2023, 08:48
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 74 людей
Фото: МВС

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу збільшилася з 72 до 74 осіб.

Джерело: керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

Пряма мова: "Кількість постраждалих внаслідок вчорашнього ракетного удару збільшилася до 74 осіб, у лікарнях міста перебуває 34, троє з них у тяжкому стані. Їм надається вся необхідна допомога".

Реклама:

Деталі: За його словами, для допомоги мешканцям, чиї будинки та квартири постраждали, з 08:00 до 17:00 працює штаб за адресою вул. Церковна, 2 біля пам'ятника Святого Миколая. Для ліквідації наслідків удару працюють бригади комунальних служб та управителів.

Також Вілкул повідомив, що наразі у Криворізькому районі обстрілів не було.

У Нікопольському районі ворог атакував із важкої артилерії місто Нікополь та Мирівську громаду. Обійшлося без втрат, наслідки уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ

"У Кривому Розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно", - зазначив він.

Що передувало:

  • Вранці 8 вересня ракета зруйнувала одну із адмінбудівель поліції у Кривому Розі. В МВС повідомляли про 9 постраждалих правоохоронців. 
  • За попередніми даними Повітряних сил російські окупанти вдарили по Кривому Рогу крилатою ракетою "Іскандер".

Теми: Кривий Рігракетний ударжертвивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

Усі новини...
Кривий Ріг
До 72 зросла кількість поранених у Кривому Розі
По Кривому Рогу росіяни ймовірно вдарили "Іскандером К" – Повітряні сили
У Кривому Розі завершили рятувальні роботи: 1 загиблий, 60 поранених
Останні новини
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:15
Подробиці вильоту літака з "Борисполя": евакуювали найбільше пасажирське судно в Україні - ЗМІ
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: