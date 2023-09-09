Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 74 людей
Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу збільшилася з 72 до 74 осіб.
Джерело: керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram
Пряма мова: "Кількість постраждалих внаслідок вчорашнього ракетного удару збільшилася до 74 осіб, у лікарнях міста перебуває 34, троє з них у тяжкому стані. Їм надається вся необхідна допомога".
Деталі: За його словами, для допомоги мешканцям, чиї будинки та квартири постраждали, з 08:00 до 17:00 працює штаб за адресою вул. Церковна, 2 біля пам'ятника Святого Миколая. Для ліквідації наслідків удару працюють бригади комунальних служб та управителів.
Також Вілкул повідомив, що наразі у Криворізькому районі обстрілів не було.
У Нікопольському районі ворог атакував із важкої артилерії місто Нікополь та Мирівську громаду. Обійшлося без втрат, наслідки уточнюються.
"У Кривому Розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно", - зазначив він.
Що передувало:
- Вранці 8 вересня ракета зруйнувала одну із адмінбудівель поліції у Кривому Розі. В МВС повідомляли про 9 постраждалих правоохоронців.
- За попередніми даними Повітряних сил російські окупанти вдарили по Кривому Рогу крилатою ракетою "Іскандер".