Дрони-камікадзе влаштували "бавовну у "виборчому" штабі окупантів на Запоріжжі – джерела

Українські дрони-камікадзе атакували так званий "виборчий" штаб окупантів у селі Скельки Василівського району Запорізької області.

Джерело: співрозмовники УП в СБУ

Дослівно: Вони (дрони-камікадзе) завітали у "виборчий" штаб рашистів у селі Скельки Василівського району. Його окупанти використовують для зберігання виборчих бюлетенів і документів. Але вибори тут закінчилися достроково".

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Деталі: Після вибухів окупанти оточили прилеглі вулиці, почали перевіряти людей, підняли в повітря свої безпілотники.

За даними джерел, за атакою стоїть Служба безпеки України.

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Нагадаємо: В ніч на п'ятницю на території муніципального ліцею Бердянська пролунали два вибухи. Там окупанти розташували одну з "виборчих дільниць" для своїх псевдовиборів. Вони мали початися 8 вересня, але ця дільниця так і не відкрилася. Повідомлялося, що за вибухами на території Бердянського муніципального ліцею, де ворог розташував одну з "виборчих дільниць", стоїть Служба безпеки України.

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