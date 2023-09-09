Дрони-камікадзе влаштували "бавовну у "виборчому" штабі окупантів на Запоріжжі – джерела
Українські дрони-камікадзе атакували так званий "виборчий" штаб окупантів у селі Скельки Василівського району Запорізької області.
Джерело: співрозмовники УП в СБУ
Дослівно: Вони (дрони-камікадзе) завітали у "виборчий" штаб рашистів у селі Скельки Василівського району. Його окупанти використовують для зберігання виборчих бюлетенів і документів. Але вибори тут закінчилися достроково".
Деталі: Після вибухів окупанти оточили прилеглі вулиці, почали перевіряти людей, підняли в повітря свої безпілотники.
За даними джерел, за атакою стоїть Служба безпеки України.
Нагадаємо: В ніч на п'ятницю на території муніципального ліцею Бердянська пролунали два вибухи. Там окупанти розташували одну з "виборчих дільниць" для своїх псевдовиборів. Вони мали початися 8 вересня, але ця дільниця так і не відкрилася. Повідомлялося, що за вибухами на території Бердянського муніципального ліцею, де ворог розташував одну з "виборчих дільниць", стоїть Служба безпеки України.
Передісторія:
- Росія оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року незаконних "виборів" до місцевих фейкових адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України та в Автономній Республіці Крим.
- За даними речника СБУ Артема Дехтяренка, українська спецслужба встановила особи понад 3,5 тисяч колаборантів та їхніх російських "кураторів", які беруть участь в організації незаконного голосування, а також "кандидатів" на цих псевдовиборах.
- Водночас, за словами Дехтяренка, після "бавовни" на так званій "виборчій дільниці" у тимчасово окупованому місті Кам’янка-Дніпровська Запорізької області, охочих допомагати ворогу поменшало. За даними джерел УП, за вибухами у Кам’янці-Дніпровській стоїть СБУ.
- Повідомлялося, що на території окупованої Херсонщини місцеві жителі намагаються уникати участі у так званих "виборах" які організували російські окупанти.