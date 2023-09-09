Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дрони-камікадзе влаштували "бавовну у "виборчому" штабі окупантів на Запоріжжі – джерела

Станіслав ПогоріловСубота, 9 вересня 2023, 14:05
Дрони-камікадзе влаштували бавовну у виборчому штабі окупантів на Запоріжжі – джерела
Фото: Getty Images

Українські дрони-камікадзе атакували так званий "виборчий" штаб окупантів у селі Скельки Василівського району Запорізької області.

Джерело: співрозмовники УП в СБУ

Дослівно: Вони (дрони-камікадзе) завітали у "виборчий" штаб рашистів у селі Скельки Василівського району. Його окупанти використовують для зберігання виборчих бюлетенів і документів. Але вибори тут закінчилися достроково".

Реклама:

Деталі: Після вибухів окупанти оточили прилеглі вулиці, почали перевіряти людей, підняли в повітря свої безпілотники.

За даними джерел, за атакою стоїть Служба безпеки України.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: В ніч на п'ятницю на території муніципального ліцею Бердянська пролунали два вибухи. Там окупанти розташували одну з "виборчих дільниць" для своїх псевдовиборів. Вони мали початися 8 вересня, але ця дільниця так і не відкрилася. Повідомлялося, що за вибухами на території Бердянського муніципального ліцею, де ворог розташував одну з "виборчих дільниць", стоїть Служба безпеки України.

Передісторія:

  • Росія оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року незаконних "виборів" до місцевих фейкових адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України та в Автономній Республіці Крим.
  • За даними речника СБУ Артема Дехтяренка, українська спецслужба встановила особи понад 3,5 тисяч колаборантів та їхніх російських "кураторів", які беруть участь в організації незаконного голосування, а також "кандидатів" на цих псевдовиборах.
  • Водночас, за словами Дехтяренка, після "бавовни" на так званій "виборчій дільниці" у тимчасово окупованому місті Кам’янка-Дніпровська Запорізької області, охочих допомагати ворогу поменшало. За даними джерел УП, за вибухами у Кам’янці-Дніпровській стоїть СБУ.
  • Повідомлялося, що на території окупованої Херсонщини місцеві жителі намагаються уникати участі у так званих "виборах" які організували російські окупанти.

Теми: безпілотникиокупаціявійнаСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоРакетна небезпека: У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Росіяни стають в оборону на Запоріжжі та передислоковують елітні формування – ISW

Найкращий результат в історії: Україна здобула на "Іграх нескорених" 34 медалі

У Токмаку прилетіло в місце розташування техніки окупантів – мер Мелітополя

Видворений з Молдови глава Sputnik виявився офіцером ГРУ та уродженцем України – ЗМІ

У Празі тисячі людей мітингували проти уряду, критикували й допомогу Україні

Усі новини...
безпілотники
На Куп’янському напрямку дрон прикордонників влучив у командний пункт окупантів
Маск підтвердив зрив атаки дронів на російський флот у Криму і каже про "необхідність перемир'я"
Повітряні сили вночі 8 вересня знищили 16 "Шахедів" з 20
Останні новини
05:01
відеоРосіяни заявили, що дрон атакував та пошкодив нафтобазу в Орловській області
04:33
оновленоРакетна небезпека: У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
04:13
Росіяни стають в оборону на Запоріжжі та передислоковують елітні формування – ISW
03:57
У південних областях повітряна тривога: Сили оборони попередили про можливий ракетний удар
03:38
Повітряні сили попередили про зліт 7 бомбардувальників РФ з аеродрому "Оленья"
02:29
Росіяни заявили про атаку безпілотників на Москву та Крим
01:31
Ціни на боєприпаси різко зросли: у НАТО хочуть збільшити виробництво
00:37
оновленоРосіяни завдали ударів по Харкову
00:16
Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 37 разів — ОВА
23:49
Лавров зібрався на засідання РБ ООН, де може бути й Зеленський
Усі новини...
Реклама: