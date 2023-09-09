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Псевдовибори: партизани підірвали авто окупантів у Новій Каховці, у Криму зламали ТБ

Катерина ТищенкоСубота, 9 вересня 2023, 18:29
Псевдовибори: партизани підірвали авто окупантів у Новій Каховці, у Криму зламали ТБ
підірване авто окупантів, фото: Спротив

Українське підпілля підірвало автомобіль окупантів у Новій Каховці, що використовувався для охорони "бюлетенів" та "виборчих дільниць", також активісти-хакери запустили по телебаченню в окупованому Криму патріотичний відеоролик.

Джерело: Центр національного спротиву

підірване авто окупантів, фото: Спротив
підірване авто окупантів, фото: Спротив

Дослівно: "Українському підпіллю у Новій Каховці вдалось провести успішну диверсію проти окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях.

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Підпілля підірвало автомобіль окупантів, який використовувався для пересування, охорони "бюлетенів" та "виборчих дільниць", під час, так званих, виборів влаштованих кремлем на ТОТ. Внаслідок підриву авто – один російський військовий був ліквідований, ще двоє отримали поранення".

Деталі: Повідомляється також, що українське підпілля провело кіберакцію в окупованому Криму.

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Активісти-хакери отримали доступ до всіх телеканалів пропагандистського пакету "русскій мір", який ворог транслює на ТОТ та запустили патріотичний відео-ролик з закликом до бойкоту "виборів".

Спротив також повідомляє, що Силами оборони успішно проведено ряд скидань листівок над Донецьком. В листівках розміщено заклик до мешканців окупованих територій ігнорувати псевдовибори, організовані окупантами.

Передісторія:

  • Росія оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року незаконних "виборів" до місцевих фейкових адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України та в Автономній Республіці Крим.
  • За даними речника СБУ Артема Дехтяренка, українська спецслужба встановила особи понад 3,5 тисяч колаборантів та їхніх російських "кураторів", які беруть участь в організації незаконного голосування, а також "кандидатів" на цих псевдовиборах.
  • Водночас, за словами Дехтяренка, після "бавовни" на так званій "виборчій дільниці" у тимчасово окупованому місті Кам’янка-Дніпровська Запорізької області, охочих допомагати ворогу поменшало. За даними джерел УП, за вибухами у Кам’янці-Дніпровській стоїть СБУ.
  • В ніч на п'ятницю на території муніципального ліцею Бердянська пролунали два вибухи. Там окупанти розташували одну з "виборчих дільниць" для своїх псевдовиборів.
  • У суботу українські дрони-камікадзе атакували так званий "виборчий" штаб окупантів у селі Скельки Василівського району Запорізької області.

Теми: вибориокупаціяпартизани
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