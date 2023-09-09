Псевдовибори: партизани підірвали авто окупантів у Новій Каховці, у Криму зламали ТБ

Українське підпілля підірвало автомобіль окупантів у Новій Каховці, що використовувався для охорони "бюлетенів" та "виборчих дільниць", також активісти-хакери запустили по телебаченню в окупованому Криму патріотичний відеоролик.

Джерело: Центр національного спротиву

підірване авто окупантів, фото: Спротив

Дослівно: "Українському підпіллю у Новій Каховці вдалось провести успішну диверсію проти окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях.

Реклама:

Підпілля підірвало автомобіль окупантів, який використовувався для пересування, охорони "бюлетенів" та "виборчих дільниць", під час, так званих, виборів влаштованих кремлем на ТОТ. Внаслідок підриву авто – один російський військовий був ліквідований, ще двоє отримали поранення".

Деталі: Повідомляється також, що українське підпілля провело кіберакцію в окупованому Криму.

ВІДЕО ДНЯ

Активісти-хакери отримали доступ до всіх телеканалів пропагандистського пакету "русскій мір", який ворог транслює на ТОТ та запустили патріотичний відео-ролик з закликом до бойкоту "виборів".

Спротив також повідомляє, що Силами оборони успішно проведено ряд скидань листівок над Донецьком. В листівках розміщено заклик до мешканців окупованих територій ігнорувати псевдовибори, організовані окупантами.

Передісторія: