Псевдовибори: партизани підірвали авто окупантів у Новій Каховці, у Криму зламали ТБ
Українське підпілля підірвало автомобіль окупантів у Новій Каховці, що використовувався для охорони "бюлетенів" та "виборчих дільниць", також активісти-хакери запустили по телебаченню в окупованому Криму патріотичний відеоролик.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "Українському підпіллю у Новій Каховці вдалось провести успішну диверсію проти окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях.
Підпілля підірвало автомобіль окупантів, який використовувався для пересування, охорони "бюлетенів" та "виборчих дільниць", під час, так званих, виборів влаштованих кремлем на ТОТ. Внаслідок підриву авто – один російський військовий був ліквідований, ще двоє отримали поранення".
Деталі: Повідомляється також, що українське підпілля провело кіберакцію в окупованому Криму.
Активісти-хакери отримали доступ до всіх телеканалів пропагандистського пакету "русскій мір", який ворог транслює на ТОТ та запустили патріотичний відео-ролик з закликом до бойкоту "виборів".
Спротив також повідомляє, що Силами оборони успішно проведено ряд скидань листівок над Донецьком. В листівках розміщено заклик до мешканців окупованих територій ігнорувати псевдовибори, організовані окупантами.
Передісторія:
- Росія оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року незаконних "виборів" до місцевих фейкових адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України та в Автономній Республіці Крим.
- За даними речника СБУ Артема Дехтяренка, українська спецслужба встановила особи понад 3,5 тисяч колаборантів та їхніх російських "кураторів", які беруть участь в організації незаконного голосування, а також "кандидатів" на цих псевдовиборах.
- Водночас, за словами Дехтяренка, після "бавовни" на так званій "виборчій дільниці" у тимчасово окупованому місті Кам’янка-Дніпровська Запорізької області, охочих допомагати ворогу поменшало. За даними джерел УП, за вибухами у Кам’янці-Дніпровській стоїть СБУ.
- В ніч на п'ятницю на території муніципального ліцею Бердянська пролунали два вибухи. Там окупанти розташували одну з "виборчих дільниць" для своїх псевдовиборів.
- У суботу українські дрони-камікадзе атакували так званий "виборчий" штаб окупантів у селі Скельки Василівського району Запорізької області.