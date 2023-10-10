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"Армія дронів" за тиждень вразила 66 одиниць техніки ворога

"Українська правда"Вівторок, 10 жовтня 2023, 01:21
Армія дронів за тиждень вразила 66 одиниць техніки ворога
ФОТО: ДМИТРО ЛАРІН, УП

Ударні підрозділи, що забезпечуються в межах проекту "Армія дронів", за тиждень вразили 66 одиниць техніки ворога.

Джерело: віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Деталі: За його словами, минулого тижня воїни сконцентрувалися на демілітаризації танків і броньованих машин — уразили 66 одиниць. Кожне ураження важкої техніки конвертується в мільйонні втрати для бюджету окупантів.

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За даними Федорова, упродовж тижня операторам "Армії дронів" вдалося вразити 27 танків, 39 бойових броньованих машин, 91 опорний пункт росіян, 30 гармат, 26 вантажівок та багато іншого.

Теми: безпілотникивійна
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