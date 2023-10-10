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"Армия дронов" за неделю поразила 66 единиц техники врага

"Украинская правда"Вторник, 10 октября 2023, 01:21
Армия дронов за неделю поразила 66 единиц техники врага
ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАРИН, УП

Ударные подразделения, обеспечиваемые в рамках проекта "Армия дронов", за неделю поразили 66 единиц техники врага.

Источник: вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Детали: По его словам, на прошлой неделе воины сконцентрировались на демилитаризации танков и бронированных машин - поразили 66 единиц. Каждое поражение тяжелой техники конвертируется в миллионные потери для бюджета оккупантов.

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По данным Федорова, в течение недели операторам "Армии дронов" удалось поразить 27 танков, 39 боевых бронированных машин, 91 опорный пункт россиян, 30 пушек, 26 грузовиков и многое другое.

Темы: беспилотникивойна
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