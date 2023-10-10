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Сенатори США хочуть прийняти річний пакет допомоги Україні розміром від $50 до $100 млрд – WSJ

"Українська правда"Вівторок, 10 жовтня 2023, 01:52
Сенатори США хочуть прийняти річний пакет допомоги Україні розміром від $50 до $100 млрд – WSJ
КОНГРЕС США, ФОТО GETTY IMAGES

Сенатори США від обох партій хочуть найближчими тижнями прийняти річний пакет допомоги Україні розміром від 50 до 100 млрд доларів.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Проукраїнські сенатори від обох партій, схвильовані потрясіннями в Палаті представників, кажуть, що хочуть швидко прийняти річний пакет допомоги для зруйнованої війною країни, який значно перевищує суму допомоги, яку просив президент Байден.

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Сенатори заявили виданню, що бачать більше сенсу в одному великому пакеті, аніж в кількох менших. 

Це, по-перше, "додасть Україні відчуття впевненості", а по-друге, це буде краще "з політичної точки зору".

Такий пакет можуть прийняти в період між 16 жовтня, коли Сенат повернеться з канікул, і 17 листопада - датою закінчення поточного законопроекту про тимчасові витрати.

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У серпні Байден попросив 24 мільярди доларів додаткової допомоги, викликавши спротив багатьох республіканців, які стали насторожено ставитися до подальшого фінансування війни. Тепер прихильники України в Сенаті прагнуть запропонувати набагато більший і довгостроковий пакет —  від 50 до 100 мільярдів доларів.

Сенатор-демократ від Коннектикуту Річард Блюменталь, також рішучий прихильник України, сказав, що якби це залежало від нього, цифра була б ближчою до 100 мільярдів доларів, але сказав, що він готовий піти на компроміс, якщо республіканці погодяться з 60 мільярдами доларів.

Сенатор Ліндсей Грем запропонував 60-70 мільярдів доларів як суму, необхідну для допомоги Україні до президентських виборів у листопаді 2024 року. Він сказав, що вважає цю суму "зовнішньою межею".



Теми: СШАвійна
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