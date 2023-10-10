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Сенаторы США хотят принять годовой пакет помощи Украине размером от $50 до $100 млрд – WSJ

"Украинская правда"Вторник, 10 октября 2023, 01:52
Сенаторы США хотят принять годовой пакет помощи Украине размером от $50 до $100 млрд – WSJ
КОНГРЕСC США, ФОТО GETTY IMAGES

Сенаторы США от обеих партий хотят в ближайшие недели принять годовой пакет помощи Украине размером от 50 до 100 млрд долларов.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Проукраинские сенаторы от обеих партий, взволнованные потрясениями в Палате представителей, говорят, что хотят быстро принять годовой пакет помощи для разрушенной войной страны, который значительно превышает сумму помощи, которую просил президент Байден в августе.

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Сенаторы заявили изданию, что видят больше смысла в одном большом пакете, чем в нескольких меньших. 

Это, во-первых, "придаст Украине ощущение уверенности", а во-вторых, это будет лучше "с политической точки зрения".

Такой пакет могут принять в период между 16 октября, когда Сенат вернется с каникул, и 17 ноября - датой окончания текущего законопроекта о временных расходах.

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В августе Байден попросил 24 миллиарда долларов дополнительной помощи, вызвав сопротивление многих республиканцев, которые стали настороженно относиться к дальнейшему финансированию войны. Теперь сторонники Украины в Сенате стремятся предложить гораздо больший пакет - от 50 до 100 миллиардов долларов.

Сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь, также решительный сторонник Украины, сказал, что если бы это зависело от него, цифра была бы ближе к 100 миллиардам долларов, но сказал, что он готов пойти на компромисс, если республиканцы согласятся с 60 миллиардами долларов.

Сенатор Линдсей Грэм предложил 60-70 миллиардов долларов как сумму, необходимую для помощи Украине до президентских выборов в ноябре 2024 года. Он сказал, что считает эту сумму "внешним пределом".

Темы: СШАвойна
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