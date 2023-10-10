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Українські військові просунулися біля Вербового, Кліщіївки та Андріївки – ISW

"Українська правда"Вівторок, 10 жовтня 2023, 03:15
Українські військові просунулися біля Вербового, Кліщіївки та Андріївки – ISW
Українські військові, фото Генштабу ЗСУ

9 жовтня українські війська продовжували контрнаступальні операції та просунулися на заході Запорізької області біля Вербового та поблизу Кліщіївки і Андріївки.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: речник Генерального штабу України та Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун повідомив, що українські війська досягли часткового успіху на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова), а також поблизу Кліщіївки (5 км на південний захід від Бахмута) та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

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Російські військові блогери стверджували, що дощі погіршили видимість на півдні України, перешкоджаючи операціям російських і українських розвідувальних безпілотників. 

Один російський військовий стверджував, що ґрунт став багнистим і перешкоджає руху транспортних засобів, хоча інший військовий написав, що земля ще не настільки розмокла, щоб перешкоджати руху важкої техніки.

Повідомляється, що російські війська розпочали локалізовані наступальні операції на південь від Гуляйполя та, ймовірно, реорганізували Південне угруповання сил.

ВІДЕО ДНЯ

Також 9 жовтня російські війська провели обмежену невдалу наступальну операцію на заході Запорізької області. Український Генштаб і Штупун повідомили, що українські війська відбили наступ Росії на північ від Новопрокопівки. Український військовий оглядач повідомив, що російські 1152-й і 1441-й мотострілецькі полки, які оборонялися на рубежі Новопрокопівка-Вербове і після інтенсивних боїв знизили свою боєздатність, змінили на 1429-й і 1430-й мотострілецькі полки.

Теми: війнаЗапорізька областьДонецька область
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