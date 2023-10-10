Украинские военные продвинулись возле Вербового, Клещеевки и Андреевки

9 октября украинские войска продолжали контрнаступательные операции и продвинулись на западе Запорожской области возле Вербового и вблизи Клещеевки и Андреевки.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: представитель Генерального штаба Украины и Таврической группировки войск ВСУ полковник Александр Штупун сообщил, что украинские войска достигли частичного успеха к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова), а также вблизи Клищеевки (5 км к юго-западу от Бахмута) и Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

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Российские военные блогеры утверждали, что дожди ухудшили видимость на юге Украины, препятствуя операциям российских и украинских разведывательных беспилотников.

Один российский военный утверждал, что почва стала сырой и препятствует движению транспортных средств, хотя другой военный написал, что земля еще не настолько размокла, чтобы препятствовать движению тяжелой техники.

Сообщается, что российские войска начали локализованные наступательные операции к югу от Гуляйполя и, вероятно, реорганизовали Южную группировку сил.

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Также 9 октября российские войска провели ограниченную неудачную наступательную операцию на западе Запорожской области. Украинский Генштаб и Штупун сообщили, что украинские войска отбили наступление России к северу от Новопрокоповки. Украинский военный обозреватель сообщил, что российские 1152-й и 1441-й мотострелковые полки, которые оборонялись на рубеже Новопрокоповка-Вербово и после интенсивных боев снизили свою боеспособность, сменили на 1429-й и 1430-й мотострелковые полки.