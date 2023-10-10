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Росія "рухається до виходу" із договору про заборону ядерних випробувань – ISW

"Українська правда"Вівторок, 10 жовтня 2023, 04:48
Росія рухається до виходу із договору про заборону ядерних випробувань – ISW
РАКЕТА 15А18М, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ MILITARYRUSSIA

Російський уряд рухається до відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. 

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Аналітики інституту з посиланням на Reuters повідомили, що керівники Держдуми Росії дали завдання комітету Думи з міжнародних справ до 18 жовтня обговорити процес відкликання ратифікації договору Росією.

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Президент Росії Володимир Путін вперше прокоментував можливість відкликання Росією ратифікації договору 5 жовтня. 

Раніше ISW оцінював, що Кремль використовує ядерну риторику, щоб спонукати Сполучені Штати та їх союзників тиснути на Україну, щоб вони почали переговори. А те, що Росія використає ядерну зброю в Україні, залишається малоймовірним.

Теми: Росіяядерна зброя
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