Російський уряд рухається до відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Аналітики інституту з посиланням на Reuters повідомили, що керівники Держдуми Росії дали завдання комітету Думи з міжнародних справ до 18 жовтня обговорити процес відкликання ратифікації договору Росією.

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Президент Росії Володимир Путін вперше прокоментував можливість відкликання Росією ратифікації договору 5 жовтня.

Раніше ISW оцінював, що Кремль використовує ядерну риторику, щоб спонукати Сполучені Штати та їх союзників тиснути на Україну, щоб вони почали переговори. А те, що Росія використає ядерну зброю в Україні, залишається малоймовірним.