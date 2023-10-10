Россия "движется к выходу" из договора о запрещении ядерных испытаний – ISW

Российское правительство движется к отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Аналитики института со ссылкой на Reuters сообщили, что руководители Госдумы России дали задание комитету Думы по международным делам до 18 октября обсудить процесс отзыва ратификации договора Россией.

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Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал возможность отзыва Россией ратификации договора 5 октября.

Ранее ISW оценивал, что Кремль использует ядерную риторику, чтобы побудить Соединенные Штаты и их союзников давить на Украину, чтобы они начали переговоры. А то, что Россия использует ядерное оружие в Украине, остается маловероятным.