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Россия "движется к выходу" из договора о запрещении ядерных испытаний – ISW

"Украинская правда"Вторник, 10 октября 2023, 04:48
Россия движется к выходу из договора о запрещении ядерных испытаний – ISW
РАКЕТА 15А18М, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА MILITARYRUSSIA

Российское правительство движется к отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. 

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Аналитики института со ссылкой на Reuters сообщили, что руководители Госдумы России дали задание комитету Думы по международным делам до 18 октября обсудить процесс отзыва ратификации договора Россией.

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Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал возможность отзыва Россией ратификации договора 5 октября. 

Ранее ISW оценивал, что Кремль использует ядерную риторику, чтобы побудить Соединенные Штаты и их союзников давить на Украину, чтобы они начали переговоры. А то, что Россия использует ядерное оружие в Украине, остается маловероятным.

Темы: Росcияядерное оружие
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