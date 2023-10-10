США, Франція, Німеччина, Італія та Британія опублікували спільну заяву, що засуджує ХАМАС

Люди, які вийшли на підтримку Ізраїлю в Нью Йорку, фото: Luke Tress/Times of Israel

Білий дім опублікував спільну заяву після того, як президент США Джо Байден поспілкувався телефоном з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великобританії щодо останніх подій в Ізраїлі.

Джерело: Білий дім

Деталі: Лідери висловили свою "непохитну та єдину підтримку держави Ізраїль і наше однозначне засудження ХАМАСу та його жахливих терористичних актів".

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Також заявили, що підтримуватимуть право Ізраїлю на захист.

У той же час лідери заявили, що вони "визнають законні прагнення палестинського народу і підтримують рівні міри справедливості та свободи як для ізраїльтян, так і для палестинців".

Дослівно: "Але не помиляйтесь: ХАМАС не представляє ці прагнення, і він не пропонує нічого для палестинського народу, окрім більшого терору та кровопролиття.

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Ми чітко заявляємо, що терористичні дії ХАМАС не мають ні виправдання, ні легітимності, і повинні бути засудженими.

Ми також підкреслюємо, що зараз не той момент, коли будь-яка сторона, ворожа Ізраїлю, використовує ці атаки для отримання вигоди".

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