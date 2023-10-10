США, Франція, Німеччина, Італія та Британія опублікували спільну заяву, що засуджує ХАМАС
Білий дім опублікував спільну заяву після того, як президент США Джо Байден поспілкувався телефоном з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великобританії щодо останніх подій в Ізраїлі.
Джерело: Білий дім
Деталі: Лідери висловили свою "непохитну та єдину підтримку держави Ізраїль і наше однозначне засудження ХАМАСу та його жахливих терористичних актів".
Також заявили, що підтримуватимуть право Ізраїлю на захист.
У той же час лідери заявили, що вони "визнають законні прагнення палестинського народу і підтримують рівні міри справедливості та свободи як для ізраїльтян, так і для палестинців".
Дослівно: "Але не помиляйтесь: ХАМАС не представляє ці прагнення, і він не пропонує нічого для палестинського народу, окрім більшого терору та кровопролиття.
Ми чітко заявляємо, що терористичні дії ХАМАС не мають ні виправдання, ні легітимності, і повинні бути засудженими.
Ми також підкреслюємо, що зараз не той момент, коли будь-яка сторона, ворожа Ізраїлю, використовує ці атаки для отримання вигоди".
Передісторія:
- У неділю президент США Джо Байден розпорядився надати додаткову підтримку Ізраїлю через масштабний напад з боку ХАМАС.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак також висловив підтримку своєму ізраїльському колезі Біньяміну Нетаньягу після масштабного нападу терористичного угруповання ХАМАС.