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США, Франция, Германия, Италия и Великобритания опубликовали совместное заявление, осуждающее ХАМАС

"Украинская правда"Вторник, 10 октября 2023, 06:01
США, Франция, Германия, Италия и Великобритания опубликовали совместное заявление, осуждающее ХАМАС
Люди, вышедшие в поддержку Израиля в Нью-Йорке, фото: Luke Tress/Times of Israel

Белый дом опубликовал совместное заявление после того, как президент США Джо Байден пообщался по телефону с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании по поводу последних событий в Израиле.

Источник: Белый дом 

Детали: Лидеры выразили свою "непоколебимую и единую поддержку государства Израиль и наше однозначное осуждение ХАМАСа и его ужасных террористических актов".

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Также заявили, что будут поддерживать право Израиля на защиту.

В то же время лидеры заявили, что они "признают законные стремления палестинского народа и поддерживают равные меры справедливости и свободы как для израильтян, так и для палестинцев".

Дословно: "Но не заблуждайтесь: ХАМАС не представляет эти стремления, и он не предлагает ничего для палестинского народа, кроме большего террора и кровопролития.

ВИДЕО ДНЯ

Мы четко заявляем, что террористические действия ХАМАС не имеют ни оправдания, ни легитимности, и должны быть осуждены.

Мы также подчеркиваем, что сейчас не тот момент, когда любая сторона, враждебная Израилю, использует эти атаки для получения выгоды".

Предыстория:

Темы: ИзраильСШАтерроризм
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