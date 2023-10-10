США, Франция, Германия, Италия и Великобритания опубликовали совместное заявление, осуждающее ХАМАС
Белый дом опубликовал совместное заявление после того, как президент США Джо Байден пообщался по телефону с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании по поводу последних событий в Израиле.
Источник: Белый дом
Детали: Лидеры выразили свою "непоколебимую и единую поддержку государства Израиль и наше однозначное осуждение ХАМАСа и его ужасных террористических актов".
Также заявили, что будут поддерживать право Израиля на защиту.
В то же время лидеры заявили, что они "признают законные стремления палестинского народа и поддерживают равные меры справедливости и свободы как для израильтян, так и для палестинцев".
Дословно: "Но не заблуждайтесь: ХАМАС не представляет эти стремления, и он не предлагает ничего для палестинского народа, кроме большего террора и кровопролития.
Мы четко заявляем, что террористические действия ХАМАС не имеют ни оправдания, ни легитимности, и должны быть осуждены.
Мы также подчеркиваем, что сейчас не тот момент, когда любая сторона, враждебная Израилю, использует эти атаки для получения выгоды".
Предыстория:
- В воскресенье президент США Джо Байден распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю из-за масштабного нападения со стороны ХАМАС.
- Премьер-министр Великобритании Риши Сунак тоже выразил поддержку своему израильскому коллеге Биньямину Нетаньяху после масштабного нападения террористической группировки ХАМАС.