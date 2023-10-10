Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За добу на фронті сталося 39 боєзіткнень − Генштаб

Ірина БалачукВівторок, 10 жовтня 2023, 07:17
За добу на фронті сталося 39 боєзіткнень − Генштаб
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

На фронті за добу сталося 39 боєзіткнень, захисники відбили понад 30 ворожих атак на різних напрямках; російські окупанти уночі запустили по Україні 36 ударних безпілотників "Шахед", 26 з них вдалося збити. 

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 10 жовтня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби відбулося 39 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 63 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура".

Реклама:

Деталі: В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 7 атак ворога в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника неподалік Кліщіївки Донецької області. В свою чергу, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Мають частковий успіх в районі Андріївки Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

ВІДЕО ДНЯ

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському та Мар’їнському напрямках окупанти здійснили понад 15 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку ворога біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські захисники стримують ворога в районі Левадного Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та станцію РЕБ противника.

Теми: безпілотникивійнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Данілов закликає українців не бруднитися меседжами "акторів-розвідників", яких годує ФСБ

Німеччина повертає контроль на кордонах з Польщею, Чехією і Швейцарією

У Міненерго спростували введення графіків відключення електроенергії

Іран заявив, що ХАМАС готовий звільнити заручників, якщо Ізраїль не битиме по Газі

відеоНАБУ відсторонило директора свого Одеського управління: отримав нагороду від Ківалова

фотоСБУ: на Прикарпатті викрили банду рекетирів під контролем відомого кримінального авторитета

Усі новини...
безпілотники
Російський "Шахед" поцілив по інфраструктурі на Одещині − ОВА
Повітряні сили збили 27 "Шахедів" з 36
"Армія дронів" за тиждень вразила 66 одиниць техніки ворога
Останні новини
19:39
ФДМУ запропонував 5 кандидатур у члени наглядової ради "Центренерго": що відомо про кандидатів
19:31
В Україні вдруге проведуть національний тест з медіаграмотності
19:30
Нафтовий танкер підірвався на міні в Чорному морі
19:20
Японська Fujitsu ліквідує російську "дочку"
19:11
РФ вела штурмові дії на Авдіївському напрямку за підтримки авіації – Генштаб
18:50
Зеленський призначив представника в Дорадчу групу експертів із відбору суддів Конституційного Суду
18:44
фотоВ Англії знайшли середньовічний золотий перстень із зізнанням у коханні
18:43
Спостерігачі вказали на зловживання партією влади під час виборів у Польщі
18:33
ВАКС арештував майно міжнардного аеропорту "Одеса"
18:30
З Приватбанку за власним бажанням звільнилася топменеджер
Усі новини...
Реклама: