За сутки на фронте произошло 39 боестолкновений − Генштаб

На фронте за сутки произошло 39 боестолкновений, защитники отбили более 30 вражеских атак на разных направлениях; российские оккупанты ночью запустили по Украине 36 ударных беспилотников "Шахед", 26 из них удалось сбить.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 10 октября в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений. В общем враг нанес 1 ракетный и 63 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура".

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Детали: В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага у Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 7 атак врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 4 атаки противника неподалеку Клищеевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Имеют частичный успех в районе Андреевки Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты совершили более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаку врага у Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники сдерживают врага в районе Левадного Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию РЭБ противника.