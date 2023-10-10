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Росія втратила ще 450 солдатів, 6 танків і засіб ППО – український Генштаб

Олена РощінаВівторок, 10 жовтня 2023, 08:20
Росія втратила ще 450 солдатів, 6 танків і засіб ППО – український Генштаб
Український боєць, ілюстартивне фото Генштабу ЗСУ

Захисники України за добу 9 жовтня знищили близько 450 російських загарбників, 6 ворожих танків, 3 бойові броньовані машини, 7 артилерійських систем і засіб протиповітряної оборони ворога. 

Джерело: оперативні дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 10 жовтня

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.23 орієнтовно склали:

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  • особовий склад – близько 283 080 (+450) осіб,
  • танки – 4 829 (+6) од,
  • бойові броньовані машини – 9 129 (+3) од,
  • артилерійські системи – 6 713 (+7) од,
  • РСЗВ – 808 (+0) од,
  • засоби ППО – 544 (+1) од,
  • літаки – 315 (+0) од,
  • гелікоптери – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 207 (+17),
  • крилаті ракети – 1 530 (+0),
  • кораблі /катери – 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 9 125 (+12) од,
  • спеціальна техніка – 961 (+2).

Дані уточнюються.

 
Втрати Росії у війні проти України
Генштаб ЗСУ

Теми: війнаГенштабРосіявтрати у війні
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