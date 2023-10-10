Росія втратила ще 450 солдатів, 6 танків і засіб ППО – український Генштаб
Вівторок, 10 жовтня 2023, 08:20
Захисники України за добу 9 жовтня знищили близько 450 російських загарбників, 6 ворожих танків, 3 бойові броньовані машини, 7 артилерійських систем і засіб протиповітряної оборони ворога.
Джерело: оперативні дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 10 жовтня
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.23 орієнтовно склали:
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- особовий склад – близько 283 080 (+450) осіб,
- танки – 4 829 (+6) од,
- бойові броньовані машини – 9 129 (+3) од,
- артилерійські системи – 6 713 (+7) од,
- РСЗВ – 808 (+0) од,
- засоби ППО – 544 (+1) од,
- літаки – 315 (+0) од,
- гелікоптери – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 207 (+17),
- крилаті ракети – 1 530 (+0),
- кораблі /катери – 20 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільна техніка й автоцистерни – 9 125 (+12) од,
- спеціальна техніка – 961 (+2).
Дані уточнюються.