Россия потеряла еще 450 солдат, 6 танков и средство ПВО – украинский Генштаб
Вторник, 10 октября 2023, 08:20
Защитники Украины за сутки 9 октября уничтожили порядка 450 российских захватчиков, 6 вражеских танков, 3 боевых бронированных машины, 7 артиллерийских систем и средство противовоздушной обороны врага.
Источник: оперативные данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 10 октября
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.10.23 ориентировочно составили:
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- личный состав ‒ порядка 283 080 (+450) человек,
- танки ‒ 4 829 (+6) ед,
- боевые бронированные машины ‒ 9 129 (+3) ед,
- артиллерийские системы ‒ 6 713 (+7) ед,
- РСЗО ‒ 808 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 544 (+1) ед,
- самолеты ‒ 315 (+0) ед,
- вертолеты ‒ 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 5 207 (+17),
- крылатые ракеты ‒ 1 530 (+0),
- корабли / катера ‒ 20 (+0) ед,
- подводные лодки ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильная техника и автоцистерны ‒ 9 125 (+12) ед,
- специальная техника ‒ 961 (+2).
Данные уточняются.