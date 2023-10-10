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Россия потеряла еще 450 солдат, 6 танков и средство ПВО – украинский Генштаб

Елена РощинаВторник, 10 октября 2023, 08:20
Россия потеряла еще 450 солдат, 6 танков и средство ПВО – украинский Генштаб
Украинский боец, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Защитники Украины за сутки 9 октября уничтожили порядка 450 российских захватчиков, 6 вражеских танков, 3 боевых бронированных машины, 7 артиллерийских систем и средство противовоздушной обороны врага. 

Источник: оперативные данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 10 октября

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.10.23 ориентировочно составили:

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  • личный состав ‒ порядка 283 080 (+450) человек,
  • танки ‒ 4 829 (+6) ед,
  • боевые бронированные машины ‒ 9 129 (+3) ед,
  • артиллерийские системы ‒ 6 713 (+7) ед,
  • РСЗО ‒ 808 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 544 (+1) ед,
  • самолеты ‒ 315 (+0) ед,
  • вертолеты ‒ 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 5 207 (+17),
  • крылатые ракеты ‒ 1 530 (+0),
  • корабли / катера ‒ 20 (+0) ед,
  • подводные лодки ‒ 1 (+0) ед,
  • автомобильная техника и автоцистерны ‒ 9 125 (+12) ед,
  • специальная техника ‒ 961 (+2).

Данные уточняются.

Потери России в войне против Украины на 10.10.2023
Потери России в войне против Украины на 10.10.2023
Генштаб ВСУ

Темы: войнаГенштабРосcияпотери в войне
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