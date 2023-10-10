Російський "Шахед" поцілив по інфраструктурі на Одещині − ОВА

Росіяни атакували Одещину "Шахедами", 23 ворожі дрони над областю вдалося збити, але є і влучання по логістичній інфраструктурі.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова Кіпера: "Наші сили ППО знищили 23 "Шахеди" над Одеською областю. Є влучання по логістичній інфраструктурі".

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Деталі: Голова ОВА зазначив, що постраждалих у результаті атаки немає. Водночас він закликав населення не ігнорувати повітряну тривогу і спускатися в укриттях.

Передісторія:

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що уночі 10 жовтня росіяни атакували Україну 36 "Шахедами", 27 з них вдалося збити.