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Російський "Шахед" поцілив по інфраструктурі на Одещині − ОВА

Ірина БалачукВівторок, 10 жовтня 2023, 08:34
Російський Шахед поцілив по інфраструктурі на Одещині − ОВА
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Росіяни атакували Одещину "Шахедами", 23 ворожі дрони над областю вдалося збити, але є і влучання по логістичній інфраструктурі.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова Кіпера: "Наші сили ППО знищили 23 "Шахеди" над Одеською областю. Є влучання по логістичній інфраструктурі".

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Деталі: Голова ОВА зазначив, що постраждалих у результаті атаки немає. Водночас він закликав населення не ігнорувати повітряну тривогу і спускатися в укриттях.

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Теми: Одеська областьбезпілотникивійна
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