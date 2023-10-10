Російський "Шахед" поцілив по інфраструктурі на Одещині − ОВА
Вівторок, 10 жовтня 2023, 08:34
Росіяни атакували Одещину "Шахедами", 23 ворожі дрони над областю вдалося збити, але є і влучання по логістичній інфраструктурі.
Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram
Пряма мова Кіпера: "Наші сили ППО знищили 23 "Шахеди" над Одеською областю. Є влучання по логістичній інфраструктурі".
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Деталі: Голова ОВА зазначив, що постраждалих у результаті атаки немає. Водночас він закликав населення не ігнорувати повітряну тривогу і спускатися в укриттях.
Передісторія:
- Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що уночі 10 жовтня росіяни атакували Україну 36 "Шахедами", 27 з них вдалося збити.
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