Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российский "Шахед" попал по инфраструктуре в Одесской области − ОВА

Ирина БалачукВторник, 10 октября 2023, 08:34
Российский Шахед попал по инфраструктуре в Одесской области − ОВА
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Россияне атаковали Одесскую область "Шахедами", 23 вражеских дрона над областью удалось сбить, но есть и попадание по логистической инфраструктуре.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь Кипера: "Наши силы ПВО уничтожили 23 "Шахеда" над Одесской областью. Есть попадание по логистической инфраструктуре".

Реклама:

Детали: Глава ОВА отметил, что пострадавших в результате атаки нет. В то же время он призвал население не игнорировать воздушную тревогу и спускаться в укрытиях.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Одесская областьбеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле

обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека

Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять крышу над головой

фотоСпутник показал, как выглядит аэродром Бердянска после ударов ВСУ

В ВО "Свобода" рассказали, чем во время войны занимается Тягнибок

Большинство опрошенных работодателей в Украине заявили о намерениях повысить зарплаты в 2024 году

Все новости...
Одесская область
Воздушные силы сбили 27 "Шахедов" из 36
Одесскую область атаковали "Шахеды": были слышны взрывы
Враг атаковал Одесскую область ракетами "Оникс", есть попадания, четверо пострадавших
Последние новости
03:12
На оккупированной Херсонщине россияне проводят мобилизацию местных жителей – сопротивление
02:24
Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле
01:50
Около 300 участников акций за прекращение огня в Газе арестованы в Капитолии – СМИ
01:14
В Николаеве прогремели взрывы – Ким
00:58
ОбновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
00:45
ОбновленоВС: В трех областях была воздушная тревога из-за вражеского дрона, работала ПВО
00:40
США ввели новые санкции за содействие военным программам Ирана
00:04
Италия возобновляет контроль на границе со Словенией
23:56
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА на юге и севере
23:48
обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека
Все новости...
Реклама: