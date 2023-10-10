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Российский "Шахед" попал по инфраструктуре в Одесской области − ОВА

Ирина БалачукВторник, 10 октября 2023, 08:34
Российский Шахед попал по инфраструктуре в Одесской области − ОВА
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Россияне атаковали Одесскую область "Шахедами", 23 вражеских дрона над областью удалось сбить, но есть и попадание по логистической инфраструктуре.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь Кипера: "Наши силы ПВО уничтожили 23 "Шахеда" над Одесской областью. Есть попадание по логистической инфраструктуре".

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Детали: Глава ОВА отметил, что пострадавших в результате атаки нет. В то же время он призвал население не игнорировать воздушную тревогу и спускаться в укрытиях.

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Темы: Одесская областьбеспилотникивойна
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