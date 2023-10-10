Готель, амбулаторія, бібліотека: в областях розповіли про пошкоджене атаками Росії

Вранці 10 жовтня російські війська атакували Нікополь у Дніпропетровській області та Великий Бурлук у Харківській, за минулу добу в різних областях України загарбники вбили 1 цивільну особу і ще щонайменше 11 людей поранили.

Джерело: дані обласних вйськових адміністрацій про ситуацію в регіонах станом на ранок 10 жовтня

Деталі: Щодо нічної атаки "Шахедами", то було знищено 27 із 36 ударних дронів, на Одещині було влучання по логістичній інфраструктурі.

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Чернігівщина: за добу – 3 обстріли (19 вибухів). Ворог обстрілював Чернігівський та Новгород-Сіверський райони із АГС, запускав некеровані авіаційні ракети. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі росіяни здійснили 3 мінометні обстріли прикордоння. Зафіксовано 21 вибух. Обстрілів зазнали Шалигинська (6 вибухів), Краснопільська (11 вибухів) та Хотінська (4 вибухи) громади. Без наслідків.

9 жовтня протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 17 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська (авіаційний обстріл з гелікоптера НАР) Хотінська (авіаційний обстріл з гелікоптера НАР), Краснопільська (мінометний обстріл), Великописарівська (обстріл з артилерії та мінометів) громади. Без наслідків.

ВІДЕО ДНЯ

Запорізька область: минулої доби "рашисти" вели вогонь по 21 населеному пункту області – завдали 117 ударів. Зафіксовано 95 артобстрілів по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Новоандріївки, Білогір'я, Степового, Кам'янського, Лобкового та інших прифронтових міст та сіл.

Ворог вгатив 2 авіабомбами по Новоданилівці, здійснив 9 РСЗВ-обстрілів Оріхова, Новоданилівки, Преображенки, Малої Токмачки та Левадного, а також 11 БПЛА-атак по Червоному, Чарівному, Новоданилівці, Малій Токмачці, Щербакам та Малим Щербакам. Надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Мирне населення не постраждало.

Дніпропетровщина: у вівторок зранку агресор знову вдарив по Нікополю. Інформація щодо наслідків уточнюється.

У понеділок з ранку до вечора ворог гатив по Нікопольщині. Обстріляв район п’ять разів. Нікополь російська армія накривала вогнем з важкої артилерії. Пошкоджені готель та 6 приватних будинків. Знищено 2 господарські споруди, 5 – пошкоджено. Зачепило газогони та лінію електропередач.

Із "Граду" агресор вдарив по Марганецькій громаді. Побив амбулаторію, 4 оселі місцевих та стільки ж господарських споруд. Люди вціліли.

Харківщина: зранку 10 жовтня ворог завдав ракетного удару, попередньо ЗРК С-300, по смт Великий Бурлук Куп'янського району. Зазнали поранення троє цивільних людей. Постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік.

Напередодні у с. Кіндрашівка Куп’янського району ворожим обстрілом було пошкоджено приватне домоволідіння. Без постраждалих.

У результаті мінометного обстрілу окупантів у смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено трансформатор та лінію електропередач.

Загалом на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Там артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Козача Лопань, Вовчанські Хутори, Охримівка.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка. Противник завдав авіаційних ударів неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки та Піщаного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Петропавлівка, Кислівка, Синьківка.

Луганщина: українські військові відбили ще 7 штурмів противника на Макіївку. З артилерії росіяни обстріляли Невське, де зафіксовано 6 вибухів. Від ворожого вогню та авіації постраждала Білогорівка. За добу противник здійснив 157 обстрілів (548 снаряди).

Донеччина: росіяни здійснили 12 обстрілів по населених пунктах області. Це були: авіаудар (тип ракети не встановлено), РСЗВ "Град", артилерія/міномет, танк. Під вогнем "рашистів" були Авдіївка, Торецьк, с. Дачне, с. Диліївка, с. Єлизаветівка, с.Костянтинівка. Пошкоджено об’єктів 6 житлових будинків (з них 1 – багатоквартирний), заправна колонка автобази.

На Донеччині за добу одна людина загинула, 4 поранених.

Миколаївщина: вночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено один ударний БпЛА типу "Shahed-136/131".

9 жовтня вдень ворог завдавав артилерійських обстрілів по с. Дмитрівка Куцурубської громади, внаслідок чого пошкоджено адмінбудівлю, школу, приватні будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.

Одещина: вночі ворог протягом трьох годин вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили 23 "шахеди" над областю. Є влучання по логістичній інфраструктурі. Постраждалих немає. Дані щодо наслідків уточнюються.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 79 обстрілів (443 снаряди), з них по м. Херсон противник здійснив 10 обстрілів (28 снарядів). "Рашисти" поцілили у райони 28 населених пунктів області; будівлю бібліотеки у Херсоні; будинок культури у Бериславському районі.

Через російський обстріл Херсона постраждав містянин.

У понеділок 9 жовтня окупаційні війська вдарили по одній з бібліотек Херсона. Легкі поранення отримав 55-річний чоловік. Йому надано медичну допомогу.

Також росіяни обстріляли селище Кіндійка. Під ворожий удар потрапила 63-річна жінка, яка знаходилася у будинку. Каретою "швидкої" потерпілу доставили до лікарні у стані середньої тяжкості.

У понеділок вдень ворог обстріляв Зимівник, поранень зазнала 85-річна жінка.

Внаслідок артилерійського обстрілу Херсона поранень зазнала 83-річна жінка.

За добу через російську агресію 4 людини дістали поранення.