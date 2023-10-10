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Гостиница, амбулатория, библиотека: в областях рассказали о поврежденном атаками России

Елена РощинаВторник, 10 октября 2023, 09:39

Утром 10 октября российские войска атаковали Никополь в Днепропетровской области и Великий Бурлук в Харьковской, за минувшие сутки в разных областях Украины захватчики убили 1 гражданское лицо и еще по меньшей мере 11 человек ранили.

Источник: данные областных военных администраций о ситуации в регионах по состоянию на утро 10 октября

Детали: Что касается ночной атаки "Шахедами", то было уничтожено 27 из 36 ударных дронов, в Одесской области было попадание в логистическую инфраструктуру.

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Черниговщина: за сутки – 3 обстрела (19 взрывов). Враг обстреливал Черниговский и Новгород-Северский районы из АГС, запускал неуправляемые авиационные ракеты. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются. 

Сумская область: ночью россияне совершили 3 минометных обстрела приграничья. Зафиксирован 21 взрыв. Обстрелам подверглись Шалигинская (6 взрывов), Краснопольская (11 взрывов) и Хотинская (4 взрыва) общины. Без последствий. 

9 октября в течение дня россияне совершили 5 обстрелов приграничья. Зафиксировано 17 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская (авиационный обстрел с вертолета НАР), Хотинская (авиационный обстрел с вертолета НАР), Краснопольская (минометный обстрел), Великописаревская (обстрел из артиллерии и минометов) общины. Без последствий.

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Запорожская область: за прошедшие сутки "рашисты" вели огонь по 21 населенному пункту области – нанесли 117 ударов. Зафиксировано 95 артобстрелов по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Роботино, Новоандреевки, Белогорья, Степного, Каменского, Лобкового и других прифронтовых городов и сел.

Враг ударил 2 авиабомбами по Новоданиловке, совершил 9 РСЗО-обстрелов Орехова, Новоданиловки, Преображенки, Малой Токмачки и Левадного, а также 11 БПЛА-атак по Червоному, Чаривному, Новоданиловке, Малой Токмачке, Щербакам и Малым Щербакам. Поступило 29 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. Мирное население не пострадало. 

Днепропетровская область: во вторник утром агрессор снова ударил по Никополю. Информация о последствиях уточняется. 

В понедельник с утра до вечера враг бил по Никопольщине. Обстрелял район пять раз. Никополь российская армия накрывала огнем из тяжелой артиллерии. Повреждены гостиница и 6 частных домов. Уничтожены 2 хозяйственные постройки, 5 – повреждены. Зацепило газопроводы и линию электропередач. 

Из "Града" агрессор ударил по Марганецкой общине. Побил амбулаторию, 4 дома местных и столько же хозяйственных построек. Люди целы. 

Харьковщина: утром 10 октября враг нанес ракетный удар, предварительно ЗРК С-300, по пгт Великий Бурлук Купянского района. Получили ранения трое гражданских людей. Пострадали две женщины 45 лет и 34-летний мужчина.

Накануне в с. Кондрашовка Купянского района вражеским обстрелом было повреждено частное домовладение. Без пострадавших. 

В результате минометного обстрела оккупантов в пгт Казачья Лопань Харьковского района повреждены трансформатор и линия электропередач. 

В целом на Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Там артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Казачья Лопань, Волчанские Хутора, Охримовка. 

На Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка. Противник нанес авиационные удары неподалеку Кондрашовки, Петропавловки и Песчаного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Петропавловка, Кисловка, Синьковка.

Луганщина: украинские военные отбили еще 7 штурмов противника на Макеевку. Из артиллерии россияне обстреляли Невское, где зафиксировано 6 взрывов. От вражеского огня и авиации пострадала Белогоровка. За сутки противник совершил 157 обстрелов (548 снарядов). 

Донецкая область: россияне совершили 12 обстрелов по населенным пунктам области. Это были: авиаудар (тип ракеты не установлен), РСЗО "Град", артиллерия/миномет, танк. Под огнем "рашистов" были Авдеевка, Торецк, с. Дачное, с. Дилиевка, с. Елизаветовка, с.Константиновка. Повреждены объекты 6 жилых домов (из них 1 – многоквартирный), заправочная колонка автобазы. 

В Донецкой области за сутки один человек погиб, 4 раненых.

Николаевская область: ночью на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен один ударный БПЛА типа "Shahed-136/131". 

9 октября днем враг наносил артиллерийские обстрелы по с. Дмитровка Куцурубской общины, в результате чего повреждены админздание, школа, частные дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

Одесская область: ночью враг в течение трех часов в очередной раз атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Украинские силы ПВО уничтожили 23 "Шахеда" над областью. Есть попадания по логистической инфраструктуре. Пострадавших нет. Данные о последствиях уточняются. 

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 79 обстрелов (443 снаряда), из них по г. Херсон противник совершил 10 обстрелов (28 снарядов). "Рашисты" попали в районы 28 населенных пунктов области; здание библиотеки в Херсоне; дом культуры в Бериславском районе. 

Из-за российского обстрела Херсона пострадал горожанин. 

В понедельник 9 октября оккупационные войска ударили по одной из библиотек Херсона. Легкие ранения получил 55-летний мужчина. Ему оказана медицинская помощь. 

Также россияне обстреляли поселок Киндейка. Под вражеский удар попала 63-летняя женщина, которая находилась в доме. Каретой "скорой" пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней тяжести. 

В понедельник днем враг обстрелял Зимовник, ранения получила 85-летняя женщина.

В результате артиллерийского обстрела Херсона ранения получила 83-летняя женщина. 

За сутки из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.

Темы: войнаДнепропетровская областьХарьковская областьХерсонская область
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