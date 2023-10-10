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Росія уникатиме оголошення мобілізації до виборів президента − розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 10 жовтня 2023, 09:47
Росія уникатиме оголошення мобілізації до виборів президента − розвідка Британії
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Росія до виборів президента уникатиме непопулярних політичних кроків, таких як оголошення нових хвиль мобілізації, переконана розвідка Міноборони Британії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії 10 жовтня

Деталі: Аналітики нагадують, що президентські вибори в РФ мають відбутися 17 березня 2024 року і диктатор Володимир Путін майже напевно знову братиме у них участь. І дуже малоймовірно, що будь-яка подальша хвиля мобілізації буде проведена до виборів.

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Припускають, що виборча кампанія Путіна неофіційно розпочнеться в листопаді 2023 року.

Британські розвідники підкреслюють: попри те, що вибори в Росії є об'єктом втручання і контролю з боку Кремля, вони залишаються основним інструментом політичної легітимації.

Також зазначається, що майже напевне виборча кампанія Путіна буде зосереджена на темі Росії як окремої цивілізації, яка потребує захисту від зовнішніх ворогів.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше британська розвідка розповідала, що через мобілізацію та призов до армії у необоронних галузях Росії посилився дефіцит працівників, особливо відчутний він у ІТ-сфері.

Теми: РосіяПутінвиборимобілізація
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