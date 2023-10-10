Росія уникатиме оголошення мобілізації до виборів президента − розвідка Британії

Росія до виборів президента уникатиме непопулярних політичних кроків, таких як оголошення нових хвиль мобілізації, переконана розвідка Міноборони Британії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії 10 жовтня

Деталі: Аналітики нагадують, що президентські вибори в РФ мають відбутися 17 березня 2024 року і диктатор Володимир Путін майже напевно знову братиме у них участь. І дуже малоймовірно, що будь-яка подальша хвиля мобілізації буде проведена до виборів.

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Припускають, що виборча кампанія Путіна неофіційно розпочнеться в листопаді 2023 року.

Британські розвідники підкреслюють: попри те, що вибори в Росії є об'єктом втручання і контролю з боку Кремля, вони залишаються основним інструментом політичної легітимації.

Також зазначається, що майже напевне виборча кампанія Путіна буде зосереджена на темі Росії як окремої цивілізації, яка потребує захисту від зовнішніх ворогів.

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