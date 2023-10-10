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Россия будет избегать объявления мобилизации до выборов президента − разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 10 октября 2023, 09:47
Россия будет избегать объявления мобилизации до выборов президента − разведка Британии
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Россия до выборов президента будет избегать непопулярных политических шагов, таких как объявление новых волн мобилизации, убеждена разведка Минобороны Великобритании.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании 10 октября

Детали: Аналитики напоминают, что президентские выборы в РФ должны состояться 17 марта 2024 года и диктатор Владимир Путин почти наверняка снова будет в них участвовать. И очень маловероятно, что любая дальнейшая волна мобилизации будет проведена до выборов.

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Предполагают, что избирательная кампания Путина неофициально начнется в ноябре 2023 года.

Британские разведчики подчеркивают: несмотря на то, что выборы в России являются объектом вмешательства и контроля со стороны Кремля, они остаются основным инструментом политической легитимации.

Также отмечается, что почти наверняка избирательная кампания Путина будет сосредоточена на теме России как отдельной цивилизации, которая нуждается в защите от внешних врагов.

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Предыстория:

  • Ранее британская разведка рассказывала, что из-за мобилизации и призыва в армию в необоронных отраслях России усилился дефицит работников, особенно ощутим он в ИТ-сфере.

Темы: РосcияПутинвиборымобилизация
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