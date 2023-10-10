Сили оборони мали частковий успіх в районі Андріївки, закріплюються – Генштаб
Вівторок, 10 жовтня 2023, 10:33
Українські військові мали частковий успіх в районі Андріївки, що південніше Бамута, та закріплюються на досягнутих рубежах.
Джерело: Генштаб
Дослівно: "На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника неподалік Кліщіївки Донецької області.
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В свою чергу, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Мають частковий успіх в районі Андріївки Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах".
Деталі: В зоні відповідальності угрупування військ "Таврія" на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.