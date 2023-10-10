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Силы обороны имели частичный успех в районе Андреевки, закрепляются – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоВторник, 10 октября 2023, 10:33
Силы обороны имели частичный успех в районе Андреевки, закрепляются – Генштаб
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Украинские военные имели частичный успех в районе Андреевки, что южнее Бамута, и закрепляются на достигнутых рубежах.

Источник: Генштаб 

Дословно: "На Бахмутском направлении украинские воины отбили 4 атаки противника неподалеку Клищеевки Донецкой области. 

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В свою очередь, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Имеют частичный успех в районе Андреевки Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах".

Детали: В зоне ответственности группировки войск "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Темы: ГенштабвойнаДонецкая область
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