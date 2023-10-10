Нацполіція розслідує майже 100 тисяч воєнних злочинів, скоєних окупантами в Україні

Мітинг біля посольства Росії в першу річницю масового вбивства українських військовополонених у таборі Оленівки. фото Getty Images

Національна поліція розслідує майже 100 тисяч військових злочинів, скоєних окупантами в Україні, у майбутньому ці документи ляжуть в основу обвинувачення російських військових злочинців у міжнародних судах.

Джерело: голова Національної поліції Іван Вигівський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За словами Вигівського, наразі вже понад 96,5 тисячі воєнних злочинів розслідує саме Нацполіція. Це десь 90% від усіх воєнних злочинів, які розслідують українські правоохоронці.

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Очільник НПУ пояснив, що насамперед це пов'язано з тим, що поліція - найбільший правоохоронний орган, з найбільшою кількістю слідчих.

Матеріали щодо ракетних обстрілів, злочинів, скоєних російськими військовими на деокупованих територіях, - насильства, катувань, зґвалтувань, - у переважній більшості поліцейські документують, розслідують і передають СБУ, тому що це їхня підслідність.

За словами Вигівського, поліція постійно взаємодіє з іншими правоохоронними органами в розслідуванні воєнних злочинів, також є і спільні міжвідомчі групи.

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Щодо розслідування найбільш резонансних справ, то насамперед, за словами очільника Нацполіції, це кейс із депортації українських дітей із тимчасово окупованих територій, причетність до цього воєнних злочинців РФ та колаборантів.

Пряма мова: "Цей напрямок по дітях став підставою для ордера МКС президенту РФ.

Злочини, які вчиняє РФ, зокрема, обстріли нашої критичної інфраструктури - це геноцид української нації. Ми рухаємося до того, щоб задокументувати всі ці факти для визнання в міжнародному суді злочинів РФ геноцидом".