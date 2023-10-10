Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Полиция расследует почти 100 тысяч военных преступлений, совершенных оккупантами в Украине

Валентина РоманенкоВторник, 10 октября 2023, 11:41
Полиция расследует почти 100 тысяч военных преступлений, совершенных оккупантами в Украине
Митинг у посольства России в первую годовщину массового убийства украинских военнопленных в лагере Еленовка. фото Getty Images

Национальная полиция расследует почти 100 тысяч военных преступлений, совершенных оккупантами в Украине, в будущем эти документы лягут в основу обвинения российских военных преступников в международных судах.

Источник: глава Национальной полиции Иван Выговский в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Детали: По словам Выговского, в настоящее время уже более 96,5 тысячи военных преступлений расследует именно Нацполиция. Это где-то 90% от всех военных преступлений, которые расследуют украинские правоохранители.

Глава НПУ пояснил, что, в первую очередь, это связано с тем, что полиция - самый большой правоохранительный орган, с наибольшим количеством следователей.

Материалы по ракетным обстрелам, преступления, совершенные российскими военными на деоккупированных территориях – насилие, пытки, изнасилования – в подавляющем большинстве полицейские документируют, расследуют и передают СБУ, потому что это их подследственность.

По словам Выговского, полиция постоянно взаимодействует с другими правоохранительными органами в расследовании военных преступлений, также есть и совместные межведомственные группы.

Что касается расследования наиболее резонансных дел, то, в первую очередь, по словам главы Нацполиции, это кейс по депортации украинских детей с временно оккупированных территорий, причастность к этому военных преступников РФ и коллаборантов.

Прямая речь: "Это направление по детям стало основанием для ордера МУС президенту РФ.

Преступления, совершаемые РФ, в частности, обстрелы нашей критической инфраструктуры - это геноцид украинской нации. Мы двигаемся к тому, чтобы задокументировать все эти факты для признания в международном суде преступлений РФ геноцидом".

Реклама:
Темы: войнаполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле

обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека

Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять крышу над головой

фотоСпутник показал, как выглядит аэродром Бердянска после ударов ВСУ

В ВО "Свобода" рассказали, чем во время войны занимается Тягнибок

Большинство опрошенных работодателей в Украине заявили о намерениях повысить зарплаты в 2024 году

Все новости...
война
Идентифицированы 53 погибших в Грозе, еще 5 человек считаются пропавшими без вести
ЦАХАЛ вывозит из Европы сотни своих военных для участия в войне − СМИ
Силы обороны имели частичный успех в районе Андреевки, закрепляются – Генштаб
Последние новости
03:12
На оккупированной Херсонщине россияне проводят мобилизацию местных жителей – сопротивление
02:24
Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле
01:50
Около 300 участников акций за прекращение огня в Газе арестованы в Капитолии – СМИ
01:14
В Николаеве прогремели взрывы – Ким
00:58
ОбновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
00:45
ОбновленоВС: В трех областях была воздушная тревога из-за вражеского дрона, работала ПВО
00:40
США ввели новые санкции за содействие военным программам Ирана
00:04
Италия возобновляет контроль на границе со Словенией
23:56
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА на юге и севере
23:48
обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека
Все новости...
Реклама: