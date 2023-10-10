Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Полиция расследует почти 100 тысяч военных преступлений, совершенных оккупантами в Украине

Валентина РоманенкоВторник, 10 октября 2023, 11:41
Полиция расследует почти 100 тысяч военных преступлений, совершенных оккупантами в Украине
Митинг у посольства России в первую годовщину массового убийства украинских военнопленных в лагере Еленовка. фото Getty Images

Национальная полиция расследует почти 100 тысяч военных преступлений, совершенных оккупантами в Украине, в будущем эти документы лягут в основу обвинения российских военных преступников в международных судах.

Источник: глава Национальной полиции Иван Выговский в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Детали: По словам Выговского, в настоящее время уже более 96,5 тысячи военных преступлений расследует именно Нацполиция. Это где-то 90% от всех военных преступлений, которые расследуют украинские правоохранители.

Глава НПУ пояснил, что, в первую очередь, это связано с тем, что полиция - самый большой правоохранительный орган, с наибольшим количеством следователей.

Материалы по ракетным обстрелам, преступления, совершенные российскими военными на деоккупированных территориях – насилие, пытки, изнасилования – в подавляющем большинстве полицейские документируют, расследуют и передают СБУ, потому что это их подследственность.

По словам Выговского, полиция постоянно взаимодействует с другими правоохранительными органами в расследовании военных преступлений, также есть и совместные межведомственные группы.

Что касается расследования наиболее резонансных дел, то, в первую очередь, по словам главы Нацполиции, это кейс по депортации украинских детей с временно оккупированных территорий, причастность к этому военных преступников РФ и коллаборантов.

Прямая речь: "Это направление по детям стало основанием для ордера МУС президенту РФ.

Преступления, совершаемые РФ, в частности, обстрелы нашей критической инфраструктуры - это геноцид украинской нации. Мы двигаемся к тому, чтобы задокументировать все эти факты для признания в международном суде преступлений РФ геноцидом".

Реклама:
Темы: войнаполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
война
Идентифицированы 53 погибших в Грозе, еще 5 человек считаются пропавшими без вести
ЦАХАЛ вывозит из Европы сотни своих военных для участия в войне − СМИ
Силы обороны имели частичный успех в районе Андреевки, закрепляются – Генштаб
Последние новости
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
Все новости...
Реклама: