Национальная полиция расследует почти 100 тысяч военных преступлений, совершенных оккупантами в Украине, в будущем эти документы лягут в основу обвинения российских военных преступников в международных судах.

Источник: глава Национальной полиции Иван Выговский в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Детали: По словам Выговского, в настоящее время уже более 96,5 тысячи военных преступлений расследует именно Нацполиция. Это где-то 90% от всех военных преступлений, которые расследуют украинские правоохранители.



Глава НПУ пояснил, что, в первую очередь, это связано с тем, что полиция - самый большой правоохранительный орган, с наибольшим количеством следователей.



Материалы по ракетным обстрелам, преступления, совершенные российскими военными на деоккупированных территориях – насилие, пытки, изнасилования – в подавляющем большинстве полицейские документируют, расследуют и передают СБУ, потому что это их подследственность.



По словам Выговского, полиция постоянно взаимодействует с другими правоохранительными органами в расследовании военных преступлений, также есть и совместные межведомственные группы.



Что касается расследования наиболее резонансных дел, то, в первую очередь, по словам главы Нацполиции, это кейс по депортации украинских детей с временно оккупированных территорий, причастность к этому военных преступников РФ и коллаборантов.



Прямая речь: "Это направление по детям стало основанием для ордера МУС президенту РФ.



Преступления, совершаемые РФ, в частности, обстрелы нашей критической инфраструктуры - это геноцид украинской нации. Мы двигаемся к тому, чтобы задокументировать все эти факты для признания в международном суде преступлений РФ геноцидом".

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