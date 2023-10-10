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СБУ проводить обшуки в мера Мукачева Андрія Балоги

Валентина РоманенкоВівторок, 10 жовтня 2023, 11:52
СБУ проводить обшуки в мера Мукачева Андрія Балоги
Андрій Балога. фото надане УП джерелом

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро зранку 10 жовтня проводить обшуки в міського голови Мукачева Андрія Балоги, голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо та у низці компаній через корупційну схему продажу комунальної землі навколо стадіону "Авангард".

Джерело: співрозмовник УП в спецслужбі, пресслужба СБУ

Деталі: За даними джерела УП, влітку Мукачівська міська рада виставила на торги 3 га комунальної землі. За даними слідства, вартість ділянки занизили в декілька разів і "перемогла" компанія, яка фактично належить голові Мукачівської районної ради Михайлу Ланьо, більш відомому як кримінальний авторитет "Блюк".

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Михайло Ланьо
фото, надане УП джерелом

Таким чином міський бюджет Мукачева недоотримав від продажу 100 млн грн, зазначає співрозмовник УП.

Оновлено: Пізніше СБУ офіційно повідомила про обшуки.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас сам міський голова Мукачева Андрій Балога заявив у соцмережі, що продаж комунальної земельної ділянки навколо стадіону "Авангард", через який СБУ та НАБУ проводять у нього обшуки, здійснювався на законних підставах та сподівається, що слідчі це підтвердять.

Теми: МукачевеБалогаСБУобшуки
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