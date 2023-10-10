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Мер Мукачева Балога прокоментував обшуки: переконує, що продав землю міста законно

Станіслав ПогоріловВівторок, 10 жовтня 2023, 13:30
Мер Мукачева Балога прокоментував обшуки: переконує, що продав землю міста законно
АНДРІЙ БАЛОГА. ФОТО: СБУ

Міський голова Мукачева Андрій Балога заявляє, що продаж комунальної земельної ділянки навколо стадіону "Авангард", через який СБУ та НАБУ проводять у нього обшуки, здійснювався на законних підставах та сподівається, що слідчі це підтвердять.

Джерело: Балога у Facebook

Пряма мова: "По-перше, кримінальне провадження в рамках якого відбуваються слідчі дії стосується викупу земельної ділянки ТОВ "Універсал-М", яка ними орендується у місті з 2003 року. По-друге, всі рішення та процедури щодо цієї земельної ділянки здійснювались у поточному році відповідно до чинного законодавства".

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Деталі: Балога переконує, що вся інформація та документи були надані  правоохоронцям у повному обсязі у співпраці зі слідством, на усіх етапах їх роботи.

"Сподіваюсь, що слідчі підійдуть до з'ясування всіх обставин справи максимально об'єктивно та неупереджено, відповідно до законодавства, перед яким всі однозначно рівні", - заявив він.

Він переконаний у законних діях щодо операції з землею, і що це буде "підтверджено в рамках цього розслідування та судами, як це було не один раз".

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Що було раніше:

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро зранку 10 жовтня проводить обшуки в міського голови Мукачева Андрія Балоги, голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо та у низці компаній через корупційну схему продажу комунальної землі навколо стадіону "Авангард".

За даними джерела УП, влітку Мукачівська міська рада виставила на торги 3 га комунальної землі. За даними слідства, вартість ділянки занизили в декілька разів і "перемогла" компанія, яка фактично належить голові Мукачівської районної ради Михайлу Ланьо, більш відомому як кримінальний авторитет "Блюк". Таким чином міський бюджет Мукачева недоотримав від продажу 100 млн грн.

Теми: МукачевеСБУобшукиБалога
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