Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мер Мукачева Балога прокоментував обшуки: переконує, що продав землю міста законно

Станіслав ПогоріловВівторок, 10 жовтня 2023, 13:30
Мер Мукачева Балога прокоментував обшуки: переконує, що продав землю міста законно
АНДРІЙ БАЛОГА. ФОТО: СБУ

Міський голова Мукачева Андрій Балога заявляє, що продаж комунальної земельної ділянки навколо стадіону "Авангард", через який СБУ та НАБУ проводять у нього обшуки, здійснювався на законних підставах та сподівається, що слідчі це підтвердять.

Джерело: Балога у Facebook

Пряма мова: "По-перше, кримінальне провадження в рамках якого відбуваються слідчі дії стосується викупу земельної ділянки ТОВ "Універсал-М", яка ними орендується у місті з 2003 року. По-друге, всі рішення та процедури щодо цієї земельної ділянки здійснювались у поточному році відповідно до чинного законодавства".

Реклама:

Деталі: Балога переконує, що вся інформація та документи були надані  правоохоронцям у повному обсязі у співпраці зі слідством, на усіх етапах їх роботи.

"Сподіваюсь, що слідчі підійдуть до з'ясування всіх обставин справи максимально об'єктивно та неупереджено, відповідно до законодавства, перед яким всі однозначно рівні", - заявив він.

Він переконаний у законних діях щодо операції з землею, і що це буде "підтверджено в рамках цього розслідування та судами, як це було не один раз".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро зранку 10 жовтня проводить обшуки в міського голови Мукачева Андрія Балоги, голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо та у низці компаній через корупційну схему продажу комунальної землі навколо стадіону "Авангард".

За даними джерела УП, влітку Мукачівська міська рада виставила на торги 3 га комунальної землі. За даними слідства, вартість ділянки занизили в декілька разів і "перемогла" компанія, яка фактично належить голові Мукачівської районної ради Михайлу Ланьо, більш відомому як кримінальний авторитет "Блюк". Таким чином міський бюджет Мукачева недоотримав від продажу 100 млн грн.

Теми: МукачевеСБУобшукиБалога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей

Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити дах над головою

фотоСупутник показав, як виглядає аеродром Бердянська після ударів ЗСУ

У ВО "Свобода" розповіли, чим під час війни займається Тягнибок

Більшість опитаних роботодавців в Україні заявили про наміри підвищити зарплати в 2024 році

відеоПутін у Китаї з'явився з ядерною валізою

Усі новини...
Мукачеве
СБУ проводить обшуки в мера Мукачева Андрія Балоги – джерело
У замку "Паланок" замість угорського турула поставили Тризуб
У замку "Паланок" замість угорського турула встановлять тризуб
Останні новини
03:12
На окупованій Херсонщині росіяни проводять мобілізацію місцевих жителів – спротив
02:24
Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі
01:50
Близько 300 учасників акцій за припинення вогню в Газі заарештовано біля Капітолію – ЗМІ
01:14
У Миколаєвіі пролунали вибухи – Кім
00:58
оновленоУ низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
00:45
оновленоПС: У трьох областях була повітряна тривога через ворожий дрон, працювала ППО
00:40
США запровадили нові санкції за сприяння військовим програмам Ірану
00:04
Італія відновлює контроль на кордоні зі Словенією
23:56
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА на півдні та півночі
23:48
оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей
Усі новини...
Реклама: