ДПСУ про дезертира, який втік до РФ: Секретами не володіє, а натомість вбив не одного окупанта

У Державній прикордонній службі України запевняють, що витоку секретної інформації через старшого лейтенанта ДПСУ Руслана Сирового, який утік до Росії, не було.

Джерело: речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Деталі: Демченко розповів подробиці зникнення з місця служби Сирового, якого підозрюють у роботі на ворога.

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В одному з підрозділів Мукачівського прикордонного загону виявили, що офіцер не прибув на місце служби. З моменту встановлення його відсутності на телефонні дзвінки Сировий не відповідав.

Правоохоронці відразу розпочали заходи з пошуку старшого лейтенанта, було проінформовано підрозділи кордону, військову службу правопорядку, поліцію, СБУ та ДБР. Також призначено службове розслідування.

Речник ДПСУ пояснює, що Сировий з липня 2023 року обіймав посаду, пов’язану з моніторингом обстановки на державному кордоні у відділенні інспекторів прикордонної служби. До Мукачівського прикордонного загону проходив службу в підрозділі, який виконував завдання в Луганській області, де і зустрів повномасштабне вторгнення Росії. Мав поранення.

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Брав участь в бойових діях ще з 2014 року.

За період проходження служби був неконфліктним, не зафіксовано фактів, які би будь-яким чином вказували на неправомірні дії з його боку, наголосив Демченко.

9 жовтня з'явилася інформація, що прикордонник у складі групи ухилянтів незаконно перетнув кордон з Угорщиною і приїхав до Росії.

Пряма мова Демченка: "Звісно, ми реагуємо на інформацію, що з’явилася на російських ресурсах, начебто про його місцезнаходження в Москві, та що тривалий час він був російським агентом. Зараз проводиться робота щодо з’ясування всіх обставин, пов’язаних з його зникненням і проходженням служби.

Водночас варто зазначити, що відповідно до завдань, які він виконував на різних посадах у прикордонному відомстві, військовослужбовець не мав доступу до секретних документів чи інформації з обмеженим доступом, також не виконував завдання з адміністрування інформаційних систем або цифрової інфраструктури чи вузлів зв’язку, що могло би вплинути на безпеку даних.

Витік секретної інформації через нього не підтверджується, хоча цей надуманий епізод зараз намагається використати Росія у своїй дезінформаційній кампанії. ІПСО ворога націлена на дискредитацію Сил оборони України.

До того ж, видаючи цього військовослужбовця за свого "супершпигуна", який не мав необхідного доступу до секретів, російські пропагандисти забули згадати, що і в 2014, і в 2022 роках, беручи участь в бойових діях, він разом з іншими прикордонниками вів вогонь по нападниках та окупантах, і на своєму рахунку має не одного знищеного загарбника".

Деталі: Як повідомлялося, за процесуального керівництва органів прокуратури наразі Сировому заочно оголошено про підозру за фактом дезертирства, вчиненого в умовах воєнного стану.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ДБР за оперативного супроводу внутрішньої і власної безпеки Державної прикордонної служби України та військової контррозвідки СБУ.

Також йому готується повідомлення про підозру у державній зраді.