ГПСУ о дезертире, сбежавшем в РФ: Секретами не владеет, кроме того убил не одного оккупанта

В Государственной пограничной службе Украины уверяют, что утечки секретной информации через старшего лейтенанта ГПСУ Руслана Сырового, который сбежал в Россию, не было.

Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: Демченко рассказал подробности исчезновения с места службы Сырового, которого подозревают в работе на врага.

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В одном из подразделений Мукачевского пограничного отряда обнаружили, что офицер не прибыл на место службы. С момента установления его отсутствия на телефонные звонки Сыровой не отвечал.

Правоохранители сразу начали мероприятия по поиску старшего лейтенанта, были проинформированы подразделения границы, военная служба правопорядка, полиция, СБУ и ГБР. Также было назначено служебное расследование.

Спикер ГПСУ объясняет, что Сыровой с июля 2023 года занимал должность, связанную с мониторингом обстановки на государственной границе в отделении инспекторов пограничной службы. До Мукачевского пограничного отряда проходил службу в подразделении, которое выполняло задачи в Луганской области, где и встретил полномасштабное вторжение России. Имел ранение.

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Участвовал в боевых действиях еще с 2014 года.

За период прохождения службы был неконфликтным, не зафиксировано фактов, которые бы каким-либо образом указывали на неправомерные действия с его стороны, подчеркнул Демченко.

9 октября появилась информация, что пограничник в составе группы уклонистов незаконно пересек границу с Венгрией и приехал в Россию.

Прямая речь Демченко: "Конечно, мы реагируем на информацию, появившуюся на российских ресурсах, якобы о его местонахождении в Москве, и что долгое время он был российским агентом. Сейчас проводится работа по выяснению всех обстоятельств, связанных с его исчезновением и прохождением службы.

В то же время стоит отметить, что в соответствии с задачами, которые он выполнял на различных должностях в пограничном ведомстве, военнослужащий не имел доступа к секретным документам или информации с ограниченным доступом, также не выполнял задачи по администрированию информационных систем или цифровой инфраструктуры или узлов связи, что могло бы повлиять на безопасность данных.

Утечка секретной информации через него не подтверждается, хотя этот надуманный эпизод сейчас пытается использовать Россия в своей дезинформационной кампании. ИПСО врага нацелена на дискредитацию Сил обороны Украины.

К тому же, выдавая этого военнослужащего за своего "супершпиона", который не имел необходимого доступа к секретам, российские пропагандисты забыли указать, что и в 2014, и в 2022 годах, участвуя в боевых действиях, он вместе с другими пограничниками вел огонь по оккупантам, и на своем счету имеет не одного уничтоженного захватчика".

Детали: Как сообщалось, под процессуальным руководством органов прокуратуры сейчас Сыровому заочно объявлено о подозрении по факту дезертирства, совершенного в условиях военного положения.

Досудебное расследование осуществляют следователи ГБР при оперативном сопровождении внутренней и собственной безопасности Государственной пограничной службы Украины и военной контрразведки СБУ.

Также ему готовится сообщение о подозрении в государственной измене.