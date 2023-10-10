Зеленський не виступатиме у парламенті Румунії через прихильників РФ серед депутатів – ЗМІ
Президент Володимир Зеленський скасував виступ у парламенті Румунії, де 10 жовтня перебуває з візитом. Румунські ЗМІ припускають, що виступ скасували через "депутатів з проросійськими симпатіями" у місцевому парламенті.
Джерело: румунська служба "Радіо Свобода", "Європейська правда"
Деталі: Як відомо, Зеленський 10 жовтня прибув з першим офіційним візитом до Румунії за час повномасштабної війни і вже зустрівся з президентом Клаусом Йоганнісом.
Близько 16:00 запланована зустріч з президентом Сенату, а також тимчасовим спікером Палати депутатів.
О 17 годині планувалася промова Зеленського у парламенті, але пресслужба Палати депутатів повідомила, що "спільне засідання Палати депутатів і Сенату у зв’язку зі зверненням президента України скасовано", не надаючи пояснень.
Журналісти припускають, що таке рішення могли ухвалити через можливі спроби зірвати промову з боку депутатів "з проросійськими симпатіями".
Увечері Зеленський має зустрітися з прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку.
Чолаку раніше повідомляв, що вирушить до Києва для завершення переговорів щодо подальшого експорту українського зерна до Румунії.