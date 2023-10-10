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Зеленский не будет выступать в парламенте Румынии из-за сторонников РФ среди депутатов – СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 10 октября 2023, 15:44
Зеленский не будет выступать в парламенте Румынии из-за сторонников РФ среди депутатов – СМИ
Зеленский на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, скриншот

Президент Владимир Зеленский отменил выступление в парламенте Румынии, где 10 октября находится с визитом. Румынские СМИ предполагают, что выступление отменили из-за "депутатов с пророссийскими симпатиями" в местном парламенте.

Источник: румынская служба "Радио Свобода", "Европейская правда"

Детали: Как известно, Зеленский 10 октября прибыл с первым официальным визитом в Румынию за время полномасштабной войны и уже встретился с президентом Клаусом Йоханнисом.

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Около 16:00 запланирована встреча с президентом Сената, а также временным спикером Палаты депутатов. 

В 17:00 планировалась речь Зеленского в парламенте, но пресс-служба Палаты депутатов сообщила, что "совместное заседание Палаты депутатов и Сената в связи с обращением президента Украины отменено", не давая объяснений. 

Журналисты предполагают, что такое решение могли принять из-за возможных попыток сорвать речь со стороны депутатов "с пророссийскими симпатиями". 

ВИДЕО ДНЯ

Портал G4Media информирует, что накануне скандальная пророссийская сенатор Диана Шошоаке в опубликованном в Facebook видеоролике угрожала из-за возможного выступления Зеленского в румынском парламенте.

"Будет плохо, если Зеленский придет в парламент", – заявила Шошоаке.

Во вторник одиозная сенатор пришла в парламент с картой Великой Румынии и назвала Зеленского "нацистом", которому "не место в Румынии". Она не ответила на вопрос журналистов о том, кого она поддерживает в войне России против Украины.

Вечером Зеленский должен встретиться с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку. 

Чолаку ранее сообщал, что отправится в Киев для завершения переговоров по дальнейшему экспорту украинского зерна в Румынию.

Темы: РумынияЗеленскийвойна
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