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Командувач Повітряних сил показав бойову роботу зенітників по "Шахедах" на півдні

Валентина РоманенкоВівторок, 10 жовтня 2023, 15:44
Командувач Повітряних сил показав бойову роботу зенітників по Шахедах на півдні
скриншот

Командувач Повітряних сил оприлюднив нове відео бойової роботи ЗРК на півдні України в ніч на вівторок.

Джерело: Олещук у Telegram

Пряма мова: "Бойова робота зенітних ракетних підрозділів повітряного командування "Південь" в Одеській та Миколаївській областях у ніч на 10 жовтня 2023 року!

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Деталі: Як відомо, уночі 10 жовтня росіяни атакували Україну 36 "Шахедами", 27 з них вдалося збити.

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Теми: ППОШахедПовітряні сили ЗСУ
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