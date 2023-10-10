Командующий Воздушных сил показал боевую работу зенитчиков по "Шахедам" на юге

Командующий Воздушных сил обнародовал новое видео боевой работы ЗРК на юге Украины в ночь на вторник.

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь: "Боевая работа зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Південь" в Одесской и Николаевской областях в ночь на 10 октября 2023 года!

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Спасибо за результат! Вместе - к победе!".

Детали: Как известно, ночью 10 октября россияне атаковали Украину 36 "Шахедами", 27 из них удалось сбить.