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Україна та Румунія підписали декларацію про співпрацю у ключових сферах

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 10 жовтня 2023, 16:15
Україна та Румунія підписали декларацію про співпрацю у ключових сферах
фото ОП

Україна та Румунія підписали двосторонній документ, де країни зафіксували домовленості про співробітництво у пріоритетних сферах. 

Джерело: президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Щойно ми підписали двосторонню декларацію, яка фіксує ключові речі у нашій взаємодії – і безпекові, у тому числі в регіоні Чорного моря, і підтримку нашої "формули миру", і розширення нашої логістичної та економічної взаємодії".

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Деталі: За словами глава держави, також йдеться про налагодження транспортного сполучення між Україною та Румунією, спрощення процедур перетину кордону і відкриття нових пунктів перетину кордону. 

У декларації також відображені підходи сторін щодо взаємодії з національними спільнотами.

Сам документ чи його стислий виклад наразі не опубліковані. 

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Що передувало: Зеленський 10 вересня прибув з першим офіційним візитом до Румунії за час повномасштабної війни.

Теми: Румунія
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