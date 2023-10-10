Украина и Румыния подписали декларацию о сотрудничестве в ключевых сферах

Украина и Румыния подписали двусторонний документ, где страны зафиксировали договоренности о сотрудничестве в приоритетных сферах.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Только что мы подписали двустороннюю декларацию, которая фиксирует ключевые вещи в нашем взаимодействии – и безопасность, в том числе в регионе Черного моря, и поддержку нашей "формулы мира", и расширение нашего логистического и экономического взаимодействия".

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Детали: По его словам, также речь идет о налаживании транспортного сообщения между Украиной и Румынией, упрощении процедур пересечения границы и открытии новых пунктов пересечения границы.

В декларации также отражены подходы сторон по взаимодействию с национальными сообществами.

Сам документ или его краткое изложение пока не опубликованы.

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Что предшествовало: Зеленский 10 сентября прибыл с первым официальным визитом в Румынию за время полномасштабной войны.