Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський після зустрічі з президентом Румунії: Будуть хороші новини щодо артилерії та ППО

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 10 жовтня 2023, 16:28
Зеленський після зустрічі з президентом Румунії: Будуть хороші новини щодо артилерії та ППО
Клаус Йоганніс, Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом пообіцяв хороші новини щодо артилерії і протиповітряної оборони та подякував Румунії за всю надану допомогу, включно з майбутньою.

Джерело: Зеленський на пресконференції, передає "Європейски правда"

Пряма мова Зеленського: "Будуть хороші новини щодо артилерії та ППО. Дуже дякую за це. Впевнений, усі в Румунії знають, яку жахливу загрозу для життя несуть російські ракети та ударні дрони".

Реклама:

Деталі: При цьому Зеленський зазначив, що атаки на порти України на Дунаї стали проблемою і для прикордонних міст Румунії.

Під час подальшої сесії запитань-відповідей Зеленський сказав, що не може детальніше прокоментувати потенційний наступний пакет допомоги, з міркувань, що російській стороні краще не знати про це.

Зеленський акцентував на тому, що від нормальної роботи "шляхів солідарності" для експорту української сільгосппродукції, у тому числі дунайських портів, прямо залежить продовольча та соціальна стабільність багатьох країн світу. 

ВІДЕО ДНЯ

"Кожна російська ракета, кожен "Шахед", які б’ють по українських портах, б’ють по нашому спільному внеску у глобальну безпеку. Ми маємо зробити все можливе, щоб Росії не вдалося перетворити будь-яку частину Чорного моря та Дунайського регіону на "мертву зону" для нормального судноплавства", – зазначив президент.

Він додав, що "ключова річ для цього – ППО". "Ми ведемо роботу з різними партнерами, щоб посилити нашу ППО і загалом в країні, і в одеському регіоні. Обговорили з паном президентом наші можливі спільні дії для захисту не просто портів, а усього регіону України, Молдови, Румунії, наших людей", – сказав Зеленський. 

Також Зеленський оголосив, що Україна і Румунія підписали декларацію про співпрацю у ключових сферах.

Нагадаємо: Зеленський 10 вересня прибув з першим офіційним візитом до Румунії за час повномасштабної війни.

Теми: РумуніяЗеленськийППОзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

Усі новини...
Румунія
Україна та Румунія підписали декларацію про співпрацю у ключових сферах
Зеленський не виступатиме у парламенті Румунії через прихильників РФ серед депутатів – ЗМІ
Зеленський у вівторок відвідає Румунію
Останні новини
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:15
Подробиці вильоту літака з "Борисполя": евакуювали найбільше пасажирське судно в Україні - ЗМІ
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: