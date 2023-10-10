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Зеленський після зустрічі з президентом Румунії: Будуть хороші новини щодо артилерії та ППО

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 10 жовтня 2023, 16:28
Зеленський після зустрічі з президентом Румунії: Будуть хороші новини щодо артилерії та ППО
Клаус Йоганніс, Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом пообіцяв хороші новини щодо артилерії і протиповітряної оборони та подякував Румунії за всю надану допомогу, включно з майбутньою.

Джерело: Зеленський на пресконференції, передає "Європейски правда"

Пряма мова Зеленського: "Будуть хороші новини щодо артилерії та ППО. Дуже дякую за це. Впевнений, усі в Румунії знають, яку жахливу загрозу для життя несуть російські ракети та ударні дрони".

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Деталі: При цьому Зеленський зазначив, що атаки на порти України на Дунаї стали проблемою і для прикордонних міст Румунії.

Під час подальшої сесії запитань-відповідей Зеленський сказав, що не може детальніше прокоментувати потенційний наступний пакет допомоги, з міркувань, що російській стороні краще не знати про це.

Зеленський акцентував на тому, що від нормальної роботи "шляхів солідарності" для експорту української сільгосппродукції, у тому числі дунайських портів, прямо залежить продовольча та соціальна стабільність багатьох країн світу. 

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"Кожна російська ракета, кожен "Шахед", які б’ють по українських портах, б’ють по нашому спільному внеску у глобальну безпеку. Ми маємо зробити все можливе, щоб Росії не вдалося перетворити будь-яку частину Чорного моря та Дунайського регіону на "мертву зону" для нормального судноплавства", – зазначив президент.

Він додав, що "ключова річ для цього – ППО". "Ми ведемо роботу з різними партнерами, щоб посилити нашу ППО і загалом в країні, і в одеському регіоні. Обговорили з паном президентом наші можливі спільні дії для захисту не просто портів, а усього регіону України, Молдови, Румунії, наших людей", – сказав Зеленський. 

Також Зеленський оголосив, що Україна і Румунія підписали декларацію про співпрацю у ключових сферах.

Нагадаємо: Зеленський 10 вересня прибув з першим офіційним візитом до Румунії за час повномасштабної війни.

Теми: РумуніяЗеленськийППОзброя
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