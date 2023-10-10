Зеленский после встречи с президентом Румынии: Будут хорошие новости по артиллерии и ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом пообещал хорошие новости по артиллерии и противовоздушной обороне и поблагодарил Румынию за всю оказанную помощь, включая будущую.

Источник: Зеленский на пресс-конференции, передает "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Будут хорошие новости по артиллерии и ПВО. Большое спасибо за это. Уверен, все в Румынии знают, какую ужасную угрозу для жизни несут российские ракеты и ударные дроны".

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Детали: При этом Зеленский отметил, что атаки на порты Украины на Дунае стали проблемой и для приграничных городов Румынии.

Во время дальнейшей сессии вопросов-ответов Зеленский сказал, что не может подробнее прокомментировать потенциальный следующий пакет помощи, из соображений, что российской стороне лучше не знать об этом.

"Главный мой упор был на ПВО. И я очень рад, что Украина была услышана румынской стороной", - отметил он.

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"Каждая российская ракета, каждый "Шахед", которые бьют по украинским портам, бьют по нашему общему вкладу в глобальную безопасность. Мы должны сделать все возможное, чтобы России не удалось превратить любую часть Черного моря и Дунайского региона в "мертвую зону" для нормального судоходства", отметил Зеленский.

Президент добавил, что "ключевая вещь для этого – ПВО". "Мы ведем работу с различными партнерами, чтобы усилить нашу ПВО и в целом в стране, и в одесском регионе. Обсудили с господином президентом наши возможные совместные действия для защиты не просто портов, а всего региона Украины, Молдовы, Румынии, наших людей", – рассказал он.

Также Зеленский объявил, что Украина и Румыния подписали декларацию о сотрудничестве в ключевых сферах.

Напомним: Зеленский 10 сентября прибыл с первым официальным визитом в Румынию за время полномасштабной войны.