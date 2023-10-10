Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский после встречи с президентом Румынии: Будут хорошие новости по артиллерии и ПВО

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 10 октября 2023, 16:28
Зеленский после встречи с президентом Румынии: Будут хорошие новости по артиллерии и ПВО
Клаус Йоханнис, Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом пообещал хорошие новости по артиллерии и противовоздушной обороне и поблагодарил Румынию за всю оказанную помощь, включая будущую.

Источник: Зеленский на пресс-конференции, передает "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Будут хорошие новости по артиллерии и ПВО. Большое спасибо за это. Уверен, все в Румынии знают, какую ужасную угрозу для жизни несут российские ракеты и ударные дроны".

Реклама:

Детали: При этом Зеленский отметил, что атаки на порты Украины на Дунае стали проблемой и для приграничных городов Румынии.

Во время дальнейшей сессии вопросов-ответов Зеленский сказал, что не может подробнее прокомментировать потенциальный следующий пакет помощи, из соображений, что российской стороне лучше не знать об этом.

"Главный мой упор был на ПВО. И я очень рад, что Украина была услышана румынской стороной", - отметил он.

ВИДЕО ДНЯ

"Каждая российская ракета, каждый "Шахед", которые бьют по украинским портам, бьют по нашему общему вкладу в глобальную безопасность. Мы должны сделать все возможное, чтобы России не удалось превратить любую часть Черного моря и Дунайского региона в "мертвую зону" для нормального судоходства", отметил Зеленский.

Президент добавил, что "ключевая вещь для этого – ПВО". "Мы ведем работу с различными партнерами, чтобы усилить нашу ПВО и в целом в стране, и в одесском регионе. Обсудили с господином президентом наши возможные совместные действия для защиты не просто портов, а всего региона Украины, Молдовы, Румынии, наших людей", – рассказал он. 

Также Зеленский объявил, что Украина и Румыния подписали декларацию о сотрудничестве в ключевых сферах.

Напомним: Зеленский 10 сентября прибыл с первым официальным визитом в Румынию за время полномасштабной войны.

Темы: РумынияЗеленскийПВОоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле

обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека

Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять крышу над головой

фотоСпутник показал, как выглядит аэродром Бердянска после ударов ВСУ

В ВО "Свобода" рассказали, чем во время войны занимается Тягнибок

Большинство опрошенных работодателей в Украине заявили о намерениях повысить зарплаты в 2024 году

Все новости...
Последние новости
03:12
На оккупированной Херсонщине россияне проводят мобилизацию местных жителей – сопротивление
02:24
Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле
01:50
Около 300 участников акций за прекращение огня в Газе арестованы в Капитолии – СМИ
01:14
В Николаеве прогремели взрывы – Ким
00:58
ОбновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
00:45
ОбновленоВС: В трех областях была воздушная тревога из-за вражеского дрона, работала ПВО
00:40
США ввели новые санкции за содействие военным программам Ирана
00:04
Италия возобновляет контроль на границе со Словенией
23:56
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА на юге и севере
23:48
обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека
Все новости...
Реклама: