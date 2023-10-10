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Окупанти активізувались на Таврійському напрямку, тривають бої – Тарнавський

Альона Мазуренко Вівторок, 10 жовтня 2023, 17:03
Окупанти активізувались на Таврійському напрямку, тривають бої – Тарнавський
ілюстративне фото: Генштаб

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у вівторок повідомив, що ворог збільшив активність на Таврійському напрямку. 

Джерело: Тарнавський у Telegram

Дослівно: "Окупанти збільшили активність - на Таврійському напрямку тривають бої.

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Протягом минулої доби ворог завдав 19 авіаційних ударів, провів 26 бойових зіткнень, окрім того - здійснив 705 артобстрілів.

Підрозділи ракетних військ та артиле–рії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1415 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 169 осіб".

Деталі: Українським оборонцям на цьому напрямку за день вдалося знищити 7 одиниць військової техніки противника.

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Зокрема, 1 танк, 3 артилерійських системи, 3 одиниці автомобільної техніки.

Також знищено 2 склади боєприпасів ворога.

Теми: війнаЗбройні сили
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